SPOR Medipol Başakşehir, Boli Bolingoli-Mbombo'yu kiraladı - Son Dakika

SPOR Medipol Başakşehir, Boli Bolingoli-Mbombo'yu kiraladı
SPOR Medipol Başakşehir, Boli Bolingoli-Mbombo'yu kiraladıİSTANBUL,(DHA)Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Celtic forması giyen Belçikalı futbolcu Boli Bolingoli-Mbombo'yu satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiraladı.
SPOR Medipol Başakşehir, Boli Bolingoli-Mbombo'yu kiraladı
İSTANBUL,(DHA)
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Celtic forması giyen Belçikalı futbolcu Boli Bolingoli-Mbombo'yu satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiraladı. Başarılı sol bek oyuncusunun imza töreninde Asbaşkan Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO Mustafa Eröğüt yer aldı. Geçmişte Club Brugge ve Rapid Wien'de de oynayan 25 yaşındaki futbolcu, turuncu-lacivertli kulüpte 63 numaralı formayı giyecek.
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