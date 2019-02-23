Son Dakika Haberleri: Spor Medipol Başakşehir - Bursaspor Maçına Kar Engeli

Spor Medipol Başakşehir - Bursaspor Maçına Kar Engeli

1 saat önce

Spor Medipol Başakşehir - Bursaspor maçına kar engeliİbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ - Kaan ÜLKER,(DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasındaki Medipol Başakşehir - Bursaspor karşılaşması yoğun kar yağışı sebebiyle hakem Halis Özkahya tarafından tatil edildi.

Spor Medipol Başakşehir - Bursaspor maçına kar engeli

İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ - Kaan ÜLKER,(DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasındaki Medipol Başakşehir - Bursaspor karşılaşması yoğun kar yağışı sebebiyle hakem Halis Özkahya tarafından tatil edildi. 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19: 00'da başlayan karşılaşmada hakem Halis Özkahya 5'inci dakikada oyunu durdurup soyunma odasına gitti. Yapılan görüşmelerin hakem Özkahya, iki takım temsilcilerine maçın tatil edildiğini bildirdi. Tatil edilen mücadelenin yarın aynı saatte 5'inci dakikadan itibaren oynanması planlanıyor.

Öte yandan iki takım taraftarları maçın tatil edildiğinin stadyum hoparlörlerinden anons edilmesinin ardından stattan ayrıldı.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:50 Kaynak: DHA

Halis Özkahya, Bursaspor, Başakşehir, Spor
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