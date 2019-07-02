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SPOR Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu için veda klibi

44 dakika önce

Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu için veda klibiİSTANBUL, (DHA) - Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Belözoğlu için bir veda klibi yayınladı.

Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu için veda klibi
İSTANBUL, (DHA) - Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Belözoğlu için bir veda klibi yayınladı.
2015-2016 sezonunda Medipol Başakşehir'e transfer olan ve 4 sezon boyunca turuncu-lacivertli formayı giydikten sonra eski takımı Fenerbahçe'ye geri dönen Emre Belözoğlu için Medipol Başakşehir bir veda klibi yayınladı. "Her şey için teşekkürler. Unutmayalım ki ayrılıklar da sevdaya dahil... Hoşça kal Büyük Kaptan" ifadeleriyle sosyal medya üzerinden paylaşılan videoda, tecrübeli futbolcunun turuncu-lacivertli takımda oynadığı maçlardan görüntüler yer aldı.
SPOR Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu için veda klibi
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:21 Kaynak: DHA
Emre Belözoğlu, Başakşehir, Fenerbahçe, DHA, Güncel
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