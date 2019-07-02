SPOR Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu için veda klibi
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Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu için veda klibiİSTANBUL, (DHA) - Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Belözoğlu için bir veda klibi yayınladı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:21 Kaynak: DHA
Medipol Başakşehir
'den Emre Belözoğlu
için veda klibi
İSTANBUL, (DHA
) - Medipol Başakşehir, Fenerbahçe
'ye transfer olan Emre Belözoğlu için bir veda klibi yayınladı.
2015-2016 sezonunda Medipol Başakşehir'e transfer olan ve 4 sezon boyunca turuncu-lacivertli formayı giydikten sonra eski takımı Fenerbahçe'ye geri dönen Emre Belözoğlu için Medipol Başakşehir bir veda klibi yayınladı. "Her şey için teşekkürler. Unutmayalım ki ayrılıklar da sevdaya dahil... Hoşça kal Büyük Kaptan" ifadeleriyle sosyal medya üzerinden paylaşılan videoda, tecrübeli futbolcunun turuncu-lacivertli takımda oynadığı maçlardan görüntüler yer aldı.
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Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu'na veda klibi
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