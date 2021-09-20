Üye Girişi
SPOR Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika

SPOR Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının ardından

20.09.2021 12:14

Fenerbahçe maçının ardındanPereira: Skordan mutlu değilizKocaman: 3 puan bizi sevindirdiİbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, (DHA)Süper Lig'in 5'inci haftasında Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe maçının ardından

Pereira: Skordan mutlu değiliz

Kocaman: 3 puan bizi sevindirdi

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL, (DHA)

Süper Lig'in 5'inci haftasında Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi ve skoru değerlendirdi.

PEREIRA: SKORDAN MUTLU DEĞİLİZ

Mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu belirten Pereira, "Bir önceki maçın yansımaları oldu. Almanya'da oynadığımız maçın faturasını ödedik, yüksek konsantre ve bizi yoran bir maçtı. Maçın ardından seyahat etmek ve az uyumaları da oyuncuları yordu. Baskı yapmakta geç kaldık. Doğru kararlar veremedik. Normal şartlarda kazanma şansımız yüksekti. Bu skordan dolayı mutlu değiliz. Avrupa maçlarından sonra bugün gördük ki Galatasaray da kaybetti, Beşiktaş maçı son anda çevirdi" dedi.

"OYUNCULAR MAKİNE DEĞİL"

Maç kadrosunda yaptığı değişikliklerin oyuncuları sakatlıktan korumak için olduğunu söyleyen Pereira, "Şunu garanti edebilirim ki sakatlanan oyuncularımız olacaktı ve maçı da kaybedecektik. Yediğimiz goller yorgunluk nedeniyle yediğimiz goller. Oyuncularımın sakatlanmasını istemiyorum. Bu rotasyon yapılmalı, oyuncular makine değil. Henüz 10'uncu dakikada Almanya'da forma giyen bazı oyuncular sıkıntı yaşadıklarını söyledi" açıklamasında bulundu.

"DAHA ÇOK DİNLENMELİYİZ"

Yoğun bir dönemden geçtiklerini söyleyen Pereira, "Tabii ki geleceği göremem. Olimpiakos karşısında elimizden geleni yapacağız. Kasımpaşa'ya karşı da elimizden geleni yapacağız. Sakatlıktan dönen oyuncular istediğimiz seviyede değil. Size o maçlarla ilgili söz veremem ama futbolcular ellerinden gelenin en iyisini yapacak. Önümüzdeki maçlara odaklanmalıyız. Daha çok dinlenmeliyiz. Frkanfurt maçından sonra futbolcular uyuyamadılar ve erkenden dönmemiz gerekti. İstanbul'a geldiğimizde de süresini en aza indirmeye çalıştık. Dinlenmek için süremiz azdı. Vücut olarak sahadaydık ama ruhen değildik. Bu problem Türk takımları için geçerli değil. PSV de Feyenoord'a karşı kaybetti. Atalanta'nın da maçını izledim, onlar da çok zorlandı. Bunlar sadece örnek. Yoğun geçen maçların faturasını ödeyebiliyorsunuz ve sadece Türkiye'de olmuyor. Bu tempoya alışık değiliz ama yüksek tempoya alışacağız, ama süre gerekiyor" şeklinde konuştu.

"ROTASYON YAPMAMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Futbolcuların dinlenmesi gerektiğine vurgu yapan tecrübeli teknik adam, "Rotasyon yapmamanız mümkün değil. Yapmazsak problemler, sakatlar atacak. Takımın tamamını değiştiremezsiniz ama dinlenmiş oyuncular oynamalı. Bazen bu sonuç verir, bazen vermez. Fizyolojik olarak insan vücudu dinlenmeli" dedi.

"TARAFTARLAR BU TAKIMA GÜVENSİNLER"

Pereira, taraftara da şu mesajı verdi:

"Geldiğimiz günden bugüne 14 maç oynadık ve ilk kez kaybettik. Çok iyi çalışan bir takımız ve şampiyonluk için savaşacağız. Taraftarın şüphesi olmasın. Trabzonspor Avrupa'da olmadığı için biraz daha avantajlı ama önümüzde uzun bir yol var, 3 puan gerideyiz. Çok odaklanmış durumdayız, şampiyonluk yarışında bu takım gereken cevabı sahada verecek. Avrupa'da da en iyi performansını bu takım gösterecek. Çok çalışıyoruz. Yoğun tempoya alışacağız. Sakat olan oyuncular iyileşecek. Bu takıma güvensinler."

KOCAMAN: 3 PUAN BİZİ SEVİNDİRDİ

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise, çok önemli bir 3 puan aldıklarını vurgulayarak, "Fenerbahçe iyi başladı, ligde bulunduğumuz durumdan dolayı mutlaka galibiyet almamız gereken bir haldeydik. 4 maçtan sıfır puanla ayrılmak gerilimimizi arttırdı. Fenerbahçe'nin Almanya'da başaltı bir takımla oynaması, enerjisini toplaması için sıkıntı olacağını düşünüyorduk. Oyunun avantajları ve dezavantajları vardı. Golü bulduk. İkinci yarı daha çok topun peşinde koştuk. Fenerbahçe gelmeye çalıştı. Oyun etkinliği pozisyon etkinliğine dönmedi. Kritik süreçte, ligin dominant takımlarından birine karşı 3 puan almak bizi sevindirdi" ifadelerini kullandı.

"ROTASYON OLMASI GEREKİYOR"

Fenerbahçe'nin birçok değişiklikle sahaya çıkmasını değerlendiren Kocaman, "Rotasyon olması gerekiyor, ilerleyen haftalarda takıma yük biniyor. Gerçekte olması gereken bu" dedi.

SPOR Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının ardından
SPOR Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının ardından
SPOR Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının ardından
SPOR Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının ardından

Fenerbahçe, Başakşehir, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Seranın kapısını açık gören koca, içeride eşinin cesedini buldu 12:20 Seranın kapısını açık gören koca, içeride eşinin cesedini buldu Süper Lig'de 6. haftayı yönetecek hakemler netleşti! İşte maçlara yapılan atamalar 12:08 Süper Lig'de 6. haftayı yönetecek hakemler netleşti! İşte maçlara yapılan atamalar Sel mağduru gençten örnek davranış: Fazla ödenen 750 bin lirayı devlete iade etti 12:04 Sel mağduru gençten örnek davranış: Fazla ödenen 750 bin lirayı devlete iade etti
Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı 11:46 Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı Rusya'da 8 kişinin öldüğü üniversite saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan, 11:38 Rusya'da 8 kişinin öldüğü üniversite saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan, "Elimde silah var, istediğimi yaparım" diye paylaşım yapmış Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu 11:24 Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu
İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti 10:50 İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı 10:40 Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı

Son Dakika Haberleri
12:36 Ölüm geliyorum dedi! Aşı karşıtı gazeteci, koronavirüsten yaşamını yitirdi
12:19 Seranın kapısını açık gören koca, içeride eşinin cesedini buldu
12:14 Eren operasyonlarında iki terörist etkisiz hale getirildi! Turuncu ve gri kategoride aranıyorlardı
12:07 Süper Lig'de 6. haftayı yönetecek hakemler netleşti! İşte maçlara yapılan atamalar
12:06 Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler
11:45 Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı
11:41 Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk
11:38 Rusya'da 8 kişinin öldüğü üniversite saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan, "Elimde silah var, istediğimi yaparım" diye paylaşım yapmış
11:20 Yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor
11:12 Son Dakika! Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 490 liradan alıcı buluyor
Ölüm geliyorum dedi! Aşı karşıtı gazeteci, koronavirüsten yaşamını yitirdi Ölüm geliyorum dedi! Aşı karşıtı gazeteci, koronavirüsten yaşamını yitirdi         
12:37
Eren operasyonlarında iki terörist etkisiz hale getirildi! Turuncu ve gri kategoride aranıyorlardı Eren operasyonlarında iki terörist etkisiz hale getirildi! Turuncu ve gri kategoride aranıyorlardı         
12:15
Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler         
12:07
Sazan sarmalı taktiğiyle 34 kişiyi dolandıran karı-koca, lüks hayat yaşarken yakayı ele verdi Sazan sarmalı taktiğiyle 34 kişiyi dolandıran karı-koca, lüks hayat yaşarken yakayı ele verdi         
11:49
Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk         
11:41
TOKİ indirim kampanyası yarın başlıyor! Başvuran yüzde 22 indirim alacak TOKİ indirim kampanyası yarın başlıyor! Başvuran yüzde 22 indirim alacak         
11:26
Yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor Yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor         
11:21
Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Kokrmaz ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş arasında gerginlik yaşandı Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Kokrmaz ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş arasında gerginlik yaşandı         
10:46
Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı         
10:31
Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı         
09:58
Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek         
09:50
Galatasaray taraftarın Galatasaray taraftarın "Formayı çıkar" tepkisine Ömer Bayram, "Eyvallah" diyerek formasını yere attı         
09:30
İran'lı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü öne sürüldü İran'lı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü öne sürüldü         
08:08
Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu         
07:52
Çelik, Buket Saygı'ya mesaj atan Kadir İnanır hakkında konuştu: Sevgilimi tacizden hüküm giyen biri Çelik, Buket Saygı'ya mesaj atan Kadir İnanır hakkında konuştu: Sevgilimi tacizden hüküm giyen biri         
21:35
10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, yaşamını yitirdi 10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, yaşamını yitirdi         
18:26
Ebru'dan makyajsız paylaşım! 46 yaşındaki şarkıcı takipçilerini doğal haliyle büyüledi Ebru'dan makyajsız paylaşım! 46 yaşındaki şarkıcı takipçilerini doğal haliyle büyüledi         
15:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2021 12:49:58. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement