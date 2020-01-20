Spor medipol başakşehir, kırklareli'ne geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor medipol başakşehir, kırklareli'ne geldi - Son Dakika

Spor medipol başakşehir, kırklareli'ne geldi

6 saat önce

SPOR Medipol Başakşehir, Kırklareli'ne geldiAli Can ZERAY - Resul ORUÇOĞLU KIRKLARELİ (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda TFF 2'nci Lig ekiplerinden GMG Kırklarelispor ile yarın rövanş maçında karşılaşacak Medipol Başakşehir kafilesi, Kırklareli'ne geldi.

SPOR Medipol Başakşehir, Kırklareli'ne geldi

Ali Can ZERAY - Resul ORUÇOĞLU KIRKLARELİ (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda TFF 2'nci Lig ekiplerinden GMG Kırklarelispor ile yarın rövanş maçında karşılaşacak Medipol Başakşehir kafilesi, Kırklareli'ne geldi. Kulüp otobüsüyle Kırklareli'ne gelen Medipol Başakşehirli futbolcular, otele yerleşti.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında GMG Kırklarelispor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, rövanş maçının oynanacağı Kırklareli'ne geldi. Karayoluyla kente gelen Medipol Başakşehir kafilesi, kalacakları otele yerleşti. Medipol Başakşehirli futbolcular, maç saatini beklemeye geçti.

Müsabaka yarın saat 14.00'de Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak.

Spor medipol başakşehir, kırklareli'ne geldi

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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:14 Kaynak: DHA
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