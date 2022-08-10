SPOR Medipol Başakşehir Teknik sorumlusu Erdinç Sözer ve futbolcu Ömer Ali Şahiner'in açıklamaları - Son Dakika
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SPOR Medipol Başakşehir Teknik sorumlusu Erdinç Sözer ve futbolcu Ömer Ali Şahiner'in açıklamaları

10.08.2022 20:13
SPOR Medipol Başakşehir Teknik sorumlusu Erdinç Sözer ve futbolcu Ömer Ali Şahiner'in açıklamaları

SPOR Medipol Başakşehir Teknik sorumlusu Erdinç Sözer ve futbolcu Ömer Ali Şahiner'in açıklamalar.

SPOR Medipol Başakşehir Teknik sorumlusu Erdinç Sözer ve futbolcu Ömer Ali Şahiner'in açıklamalar

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Kaynak: DHA

Ömer Ali Şahiner, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SPOR Medipol Başakşehir Teknik sorumlusu Erdinç Sözer ve futbolcu Ömer Ali Şahiner'in açıklamaları - Son Dakika

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SON DAKİKA: SPOR Medipol Başakşehir Teknik sorumlusu Erdinç Sözer ve futbolcu Ömer Ali Şahiner'in açıklamaları - Son Dakika
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