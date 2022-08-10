Kaynak: DHA
Ömer Ali Şahiner, Başakşehir, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › SPOR Medipol Başakşehir Teknik sorumlusu Erdinç Sözer ve futbolcu Ömer Ali Şahiner'in açıklamaları - Son Dakika
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