Spor Medipol Başakşehir, Trabzon'a Geldi
51 dakika önce
Spor Medipol Başakşehir, Trabzon'a geldiTolga SAĞLAM - Selçuk BAŞAR TRABZON,(DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan lider Medipol Başakşehir, Trabzon'a geldi.
Spor Medipol Başakşehir
, Trabzon
'a geldi
Tolga SAĞLAM - Selçuk
BAŞAR TRABZON,(DHA
) - Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor
ile karşılaşacak olan lider Medipol Başakşehir, Trabzon'a geldi.
Trabzon Havalimanı'na 18.40 sıralarında gelen Medipol Başakşehir kafilesi, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptıktan sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın saat 19.00'da Medical park Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(FOTOĞRAFLI)
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:14 Kaynak: DHA
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