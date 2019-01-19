Son Dakika Haberleri: Spor Medipol Başakşehir, Trabzon'a Geldi

Spor Medipol Başakşehir, Trabzon'a Geldi

51 dakika önce

Spor Medipol Başakşehir, Trabzon'a geldiTolga SAĞLAM - Selçuk BAŞAR TRABZON,(DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan lider Medipol Başakşehir, Trabzon'a geldi.

Spor Medipol Başakşehir, Trabzon'a geldi

Tolga SAĞLAM - Selçuk BAŞAR TRABZON,(DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan lider Medipol Başakşehir, Trabzon'a geldi.

Trabzon Havalimanı'na 18.40 sıralarında gelen Medipol Başakşehir kafilesi, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptıktan sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın saat 19.00'da Medical park Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(FOTOĞRAFLI)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:14 Kaynak: DHA

DHA, Trabzonspor, Trabzon, Başakşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Eski DEAŞ'la Mücadele Temsilcisine Sert Yanıt: Analizin Saçma Boş Konutlara Seçmen Kaydı Yapan Nüfus Müdürlüğü Çalışanı Yakayı Ele Verdi

ABD'de Federal Hükümetin Kapalı Olmasından Dolayı Maaş Alamayan Çalışanlar, Çareyi Tefecilerde Buldu Osmanlı Partisi Genel Başkanı İbrahim Ünye, Boş Meydana Konuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 21:05:42. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Medipol Başakşehir, Trabzon'a Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]