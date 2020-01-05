Spor medipol başakşehir ve trabzonspor antalya'ya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor medipol başakşehir ve trabzonspor antalya'ya geldi - Son Dakika

Spor medipol başakşehir ve trabzonspor antalya'ya geldi

6 saat önce

SPOR Medipol Başakşehir ve Trabzonspor Antalya'ya geldiMustafa AKIN ' Olgucan KALKAN ' Kaan ÜLKER / Antalya,(DHA) - Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'nın Serik İlçesi'ne bağlı Belek'te sürdürecek olan Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, kente geldi.

SPOR Medipol Başakşehir ve Trabzonspor Antalya'ya geldi

Mustafa AKIN ' Olgucan KALKAN ' Kaan ÜLKER/ Antalya,(DHA) - Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'nın Serik İlçesi'ne bağlı Belek'te sürdürecek olan Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, kente geldi.

Süper Lig'e verilen arada kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürmek isteyen takımların Antalya'ya gelişi devam ediyor. Öğle saatlerinde Antalya Havalimanı'na gelen Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, kamp yapacakları otele doğru harekete geçti. İki takım da 3-13 Ocak tarihleri arasında hazırlıklarını Belek'te sürdürecek.

Spor medipol başakşehir ve trabzonspor antalya'ya geldi

Trabzonspor, Başakşehir, Antalya, Belek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 01:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı: "Transfer talebimiz var ama limitler var"
Arda Turan, Başakşehir'in kamp kadrosunda yer almadı Arda Turan, izinli olduğu için kadro dışında kaldı Adıyaman'ın Sincik ilçesi ve Sivas'ta eğitime 1 gün ara verildi

Son Dakika Haberleri
20:12 DEAŞ karşıtı koalisyon Irak'taki faaliyetlerini askıya aldı - Son Dakika
20:12 Malatya'da kar nedeniyle kapanan 226 mahalle yolunun 123'ü açıldı - Son Dakika
20:11 Noel ayini - Son Dakika
20:10 ING Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 80 - Anadolu Efes: 82 - Son Dakika
20:10 Mustafa Cengiz: "Zorlu'da yapılan toplantı kesinlikle yanlış" - Son Dakika
20:03 Adıyaman'ın Sincik ilçesi ve Sivas'ta eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
19:18 Öldürülen doktorun hayat hikayesiyle ilgili acı gerçekler ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 20:13:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor medipol başakşehir ve trabzonspor antalya'ya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]