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Spor medyasının duayenleri bir araya geldi - Son Dakika

Spor medyasının duayenleri bir araya geldi

11.09.2021 16:45
Spor medyasının duayenleri bir araya geldi, System.String[]

İstanbul Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SEM), 25 Eylül'de başlayacak olan 'Kurumsal İletişimde Spor ve Medya Sertifika Programı'nın tanıtım toplantısında spor medyasının duayen isimlerini bir araya getirdi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SEM), 25 Eylül'de başlayacak olan 'Kurumsal İletişimde Spor ve Medya Sertifika Programı'nın tanıtım toplantısında spor medyasının duayen isimlerini bir araya getirdi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) bünyesinde 25 Eylül'de başlayacak olan 'Kurumsal İletişimde Spor ve Medya Sertifika Programı'nın tanıtım toplantısı, spor medyasının yıldız isimlerini bir araya getirdi. Mihrabat Korusu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında programın detayları hakkında bilgilendirme yapıldı.

İstihdama katkı sağlayacak

Program Koordinatörü Fatih Kuşçu, programın sadece cumartesi günleri olmak üzere 9 hafta süreceğini ve katılımcıların toplamda 72 saat eğitim alacağını söyledi. Kuşçu, şöyle konuştu: "Üniversitenin akademik kadrosu ve spor medyasının deneyimli isimleri programda bir araya gelecek. Kurumsal iletişim her sektörde spordan yararlanıyor. Biz de, bu program ile spor kültürüne sahip, medyanın nasıl çalıştığını ve nasıl fayda sağlanacağını öğrenmiş iletişimciler yetiştireceğiz. Bu sertifika, belediyelerden Gençlik ve Spor Bakanlığına, spor kulüplerinden tüm kurumsal yapılara donanımlı ve kalifiye istihdam olacağı sunacaktır".

"Temel hedefimiz Türkiye'nin kalkınmasına hizmet etmek"

İstanbul Medipol Üniversitesi SEM Müdürü Selim Vardarbaş ise SEM'in eğitim olgunluğunu yüksek kalibreli bir kadro ile buluşturarak kurumsal iletişim ve spor medyası alanında önemli bir çalışmaya imza attıklarını söyledi. Toplantıda SEM'in genel amacı hakkında da bilgi veren Vardarbaş, "Ülkemizdeki bireylerin bilgi, beceri ve yeterliliklerini sürekli geliştirerek ülkemizin nitelikli iş gücüne katkı sağlamak istiyoruz. Eğitimin yaşam boyu süren bir etkinlik olduğu unutulmamalı. Bu düşünceyle üniversitemizin birikimini topluma yayarak Türkiye'nin kalkınmasına hizmet etmek istiyoruz" dedi. Toplantıda İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü adına söz alan Doç. Dr. Rana Atabay Kuşçu da, "Kurumsal İletişimde Spor ve Medya Sertifika Programı çağdaş ilerlemeyi, deneyim ve birikimle birleştiriyor. Üniversitemiz adına, tüm eğitimcilerimize müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.

Duayen isimler eğitim verecek

'Kurumsal İletişimde Sporun Kullanımı', 'Olimpizm ve Spor Öykücülüğü', 'Gündem Belirleme', 'Hitap, Beden Dili ve Röportaj Teknikleri', 'Spor Muhabirliği ve Özel Haber' başlıkları da dahil olmak üzere 40 yakın alanda eğitimlerin yer aldığı programın kadrosunda duayen isimler yer alıyor. Eğitimciler arasında Alp Pehlivan, Atilla Türker, Atilla Gökçe, Aydın Güvenir, Barbaros Çıdal, Burak Gürkan, Bülent Tuncay, Can Mete, Ceyla Büyükuzun, Çağatay Çıtlak, Emrah Kayalıoğlu, Erbatur Ergenekon, Ersin Düzen, Fatih Çevik, Fatih Kuşçu, Gökhan Dinç, Gözde Güleryüz, Halil Özer, Halit Bolkan, Haluk Yürekli, İpek Özgüden, Mehmet Ayan, Mehmet Özdemir, Melih Gümüşbıçak, Murat Yığcı, Oğuz Yörük, Orçun Çetinaslan, Rana Atabay Kuşçu, Reha Tartıcı, Remzi Yılmaz, Tayfun Bayındır, Türker Tozar, Uğur Şeker bulunuyor. - İSTANBUL

Spor medyasının duayenleri bir araya geldi
Spor medyasının duayenleri bir araya geldi
Spor medyasının duayenleri bir araya geldi
Spor medyasının duayenleri bir araya geldi
Spor medyasının duayenleri bir araya geldi
Spor medyasının duayenleri bir araya geldi

İstanbul, Fatih, Eylül, Medya, Spor, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor medyasının duayenleri bir araya geldi - Son Dakika Spor


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