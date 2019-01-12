Spor Mehmet Aurelio "Başakşehir Böyle Devam Ederse Şampiyon Olur"

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İsmail Köybaşı, AZ Alkmaar'ı Şık Bir Golle Avladı

Fenerbahçe'nin Peşinde Olduğu Alberth Elis: Fenerbahçe Çok Büyük Bir Takım