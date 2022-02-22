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SPOR Mehmet Okur: Türk basketbolunun geleceği çok aydınlık - Son Dakika

SPOR Mehmet Okur: Türk basketbolunun geleceği çok aydınlık

22.02.2022 09:17

SPOR Mehmet Okur: Türk basketbolunun geleceği çok aydınlık"Yunanistan maçları her zaman duygusaldır, ekstra motive olmamız gerekiyor""İyi bir jenerasyon yakaladık""Alperen Şengün'ün All-Star sonrasında çok daha iyi süreler alıp, o dakikaları da daha iyi değerlendireceğini düşünüyorum""Ömer...

SPOR Mehmet Okur: Türk basketbolunun geleceği çok aydınlık

"Yunanistan maçları her zaman duygusaldır, ekstra motive olmamız gerekiyor"

"İyi bir jenerasyon yakaladık"

"Alperen Şengün'ün All- Star sonrasında çok daha iyi süreler alıp, o dakikaları da daha iyi değerlendireceğini düşünüyorum"

"Ömer Faruk Yurtseven kendisini ispatladı"

"Furkan Korkmaz ve Cedi Osman artık veteran konumunda, aldıkları dakikaları en iyi şekilde değerlendiriyorlar"

SPOR Mehmet Okur: Türk basketbolunun geleceği çok aydınlık
SPOR Mehmet Okur: Türk basketbolunun geleceği çok aydınlık
SPOR Mehmet Okur: Türk basketbolunun geleceği çok aydınlık

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Mehmet Okur, Yunanistan, Star, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Mehmet Okur: Türk basketbolunun geleceği çok aydınlık - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Mehmet Okur: Türk basketbolunun geleceği çok aydınlık - Son Dakika
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