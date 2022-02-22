SPOR Mehmet Okur: Türk basketbolunun geleceği çok aydınlık - Son Dakika

SPOR Mehmet Okur: Türk basketbolunun geleceği çok aydınlık

"Yunanistan maçları her zaman duygusaldır, ekstra motive olmamız gerekiyor"

"İyi bir jenerasyon yakaladık"

"Alperen Şengün'ün All- Star sonrasında çok daha iyi süreler alıp, o dakikaları da daha iyi değerlendireceğini düşünüyorum"

"Ömer Faruk Yurtseven kendisini ispatladı"

"Furkan Korkmaz ve Cedi Osman artık veteran konumunda, aldıkları dakikaları en iyi şekilde değerlendiriyorlar"