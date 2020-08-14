SPOR Mehmet Özdilek Oyuncuları buraya getirmek ekonomik anlamda kolay değil - Son Dakika

SPOR Mehmet Özdilek Oyuncuları buraya getirmek ekonomik anlamda kolay değil

SPOR Mehmet Özdilek: Oyuncuları buraya getirmek ekonomik anlamda kolay değil'Eksiklerimiz var''Ömer Şişmanoğlu ve Sehic'in takımda kalması için fedakarlık yaptık''Gelecek oyuncularla hemen çalışmaya başlamamız lazım'İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN / ERZURUM, (DHA) - BB Erzurumspor Teknik...

SPOR Mehmet Özdilek: Oyuncuları buraya getirmek ekonomik anlamda kolay değil

'Eksiklerimiz var'

'Ömer Şişmanoğlu ve Sehic'in takımda kalması için fedakarlık yaptık'

'Gelecek oyuncularla hemen çalışmaya başlamamız lazım'

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN/ ERZURUM, (DHA) - BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, 'Şampiyonluktan sonraki süreç çok kısa bir süreç. Oyuncuları buraya getirmek ekonomik anlamda da kolay değil. Lige de baktığımızda takımların hepsi birbirinden futbolcu alıyor. Bizim de oyuncu havuzumuz var. Sabırla transferlerin gerçekleşmesini bekliyoruz. Kulübünde buna yönelik ekonomik planlaması var' dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren BB Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek, bugün gerçekleştirilen antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir haftadır çalışmaların devam ettiğini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, 'Yoğun bir hazırlık içerisindeyiz. Şampiyonluktan sonra aramızdan ayrılan futbolcularımız oldu. Birçok bölgeye oyuncu ihtiyacımız var. Bununla ilgili netleşen bir oyuncumuz oldu o da Arturo Mina. Bunun dışında Juju ve Obertan ile tekrardan anlaştık. Başkanımız ve yönetim kurulunun görüştüğü birçok oyuncu var ama netleşen bir şey yok. Çok kısa bir süre sonra lig başlayacak bunun için oyuncuları acilen kadromuza katmamız gerekiyor' diye konuştu.

'EKSİKLERİMİZ VAR'

Özdilek, bu senenin diğer senelerden çok daha farklı olacağını vurgulayarak, 'İlk defa 21 takımla oynanacak ve 40 haftalık bir periyot olacak. Çok yoğun bir maç trafiği olacak kolay değil. Takım organizasyonunu doğru yapmamız gerekiyor. Yapacağımız transferlerin takıma dahil olması çok önemli. Baktığımız zaman Mina dışında aramıza katılan bir oyuncu yok. Buda kolay bir durum değil. Şu an 12 oyuncuyla çalışıyoruz eksiklerimiz var' ifadelerini kullandı.

'OYUNCULARI BURAYA GETİRMEK KOLAY DEĞİL'

'Taraftarların sakin kalmasını istiyorum' diyen Mehmet Özdilek, 'Şampiyonluktan sonraki süreç çok kısa bir süreç. Oyuncuları buraya getirmek ekonomik anlamda da kolay değil. Lige de baktığımızda takımların hepsi birbirinden futbolcu alıyor. Bizim de oyuncu havuzumuz var. Sabırla transferlerin gerçekleşmesini bekliyoruz. Kulübünde buna yönelik ekonomik planlaması var. Yabancı kuralı bir sene ertelendi. Buna yönelik bizimde kadromuza katmak istediğimiz yabancı oyuncular var' dedi.

'ÖMER ŞİŞMANOĞLU VE SEHİC'İN TAKIMDA KALMASI İÇİN FEDAKARLIK YAPTIK'

Ömer Şişmanoğlu ve Sehic'in kalması için fedakarlık yaptıklarını dile getiren Mehmet Özdilek, 'Sehic de takıma veda etti. Sehic çok önemli ve karakterli bir oyuncu. Geçen sene birçok teklif almasına rağmen burada takımda kaldı. Sehic'in ayrılması önemli bir kayıp bizim için. Kalması için de çok büyük fedakarlık yaptık. Sonuç olarak bir tercih yaptı ona saygı duyuyorum. Ömer Şişmanoğlu da dün veda etti. İki oyuncuda bizim için çok değerliydi. Şampiyonlukta önemli etkileri var. Diğer oyunculara da haksızlık yapmamak lazım bir takımın başarısıydı. Ömer'in kalmasını da istedim. Ona da söyledim ama transfer sürecinde oyuncuların tercihleri oluyor. Son haftalarda performansı ve attığı gollerle takımı önemli yerlere taşıdı' açıklamasında bulundu.

'GELECEK OYUNCULARLA HEMEN ÇALIŞMAYA BAŞLAMAMIZ LAZIM'

Transfer süreci hakkında da konuşan Özdilek, 'Transfer süreçleri bütün takımlar için sancılı geçer. Kulüpler oyuncuyla anlaşır. Oyuncuda tamam der sonra bakarsınız olmaz. Bu süreç zor süreçtir. Lige çıkan 3 takımdan biriyiz, dolayısıyla gelecek oyuncularla hemen çalışmaya başlamamız lazım. Oyuncuların takım arkadaşlarını ve şehri tanıması gerekiyor. Adaptasyon sürecinin uzaması zaman zaman sıkıntılar yaratabiliyor' diye konuştu.

SPOR Mehmet Özdilek Oyuncuları buraya getirmek ekonomik anlamda kolay değil

Erzurumspor Kulübü, Ömer Şişmanoğlu, Mehmet Özdilek, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 22:34

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Mehmet Özdilek Oyuncuları buraya getirmek ekonomik anlamda kolay değil - Son Dakika
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