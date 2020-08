SPOR Mehmet Özdilek Yarım kalan hikayeyi tamamladım, yeni bir hikaye yazmalıyız - Son Dakika

SPOR Mehmet Özdilek Yarım kalan hikayeyi tamamladım, yeni bir hikaye yazmalıyız

14 oyuncuyla çalışmaya devam ediyoruz

Sadece Mina'yı kadromuza kattık

Netleşen bir transferimiz yok

Minimum 10 oyuncu almalıyız

Yeni bir hikaye yazmalıyız

Eksi 34 derece 30 bin ortalamaya oynuyoruz

Teknik adamlara sorulmuyor, sorulsa da ciddiye alınmıyor

Sergen hocanın grafiği alkışlanmaya değer

Şenol hocayla milli takım başarılı periyot yaşadı

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN (ERZURUM), (DHA) - Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

14 OYUNCUYLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ

Yeniden Süper Lig'de olmalarından dolayı mutlu olduklarını belirten tecrübeli teknik adam, TFF 1'inci Lig'de hedefi olan bir takım ile şampiyonluğu başarmak ve ait olduğumuz yere gelmek önemli. Tekrardan emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yeni bir sezon, biraz da buruk sezon. Dünyanın içinde bulunduğu sağlık sorunu var. Bir kez daha vurgu yapalım; maske ve mesafe çok önemli. İnsanımız biraz daha hassas olmalı. Bir hafta oldu çalışmalar başlayalı, her şey olumlu gidiyor. Geçen sezonki kadromuzdan ayrılanlar oldu, gönderdiklerimiz de oldu. 14 oyuncuyla çalışmaya devam ediyoruz. Mina'yı transfer ettik. Görüştüğümüz birçok oyuncu var ama netleşen bir transfer yok. Önümüzde de çok zaman yok, bizim gibi yeni çıkan takımların handikapı, oyuncuların geç takıma katılması ve takımı tanıma süreçlerinin olması. Bu bir süreç ve sabırlı bir şekilde bekliyoruz dedi.

MİNİMUM 10 OYUNCU ALMALIYIZ

Bu sezon diğer sezonlardan farklı diyen Mehmet Özdilek, 21 takımla oynayacağız. 40 maç olacak, Türkiye Kupası'nı da koyarsanız ortalama bir Anadolu takımı en 45 maç oynayacak. Süper Lig'deki prosedür devam ediyor. 28 kişilik kadro olması lazım. Buradan hesap yapılmalı. Genç oyuncular da kadroda olacak ama minimum 10 oyuncuyu kadroya katmalıyız ifadelerini kullandı.

YENİ BİR HİKAYE YAZMALIYIZ

Erzurumspor'un ait olduğu yerin Süper Lig olduğunu vurgulayan Özdilek, Yarım kalan hikayeyi tamamladım. Süper Lig'den ayıldıktan soran onu tamamlayarak Süper Lig'e geri döndük. O bitti. Yeni bir hikaye yazmalıyız. Erzurum şehri futbolu seven ve Anadolu kültürünü yaşayacağınız bir yer. Şehir futbolu çok seviyor. Ortalama seyircimiz 25-30 bin kişi. Eksi 30-34 derecelerde maçlar oynadık. Alkışı hak eden bir şehir ve ait olduğu yere bir yıl aradan sonra geri döndü. Gönül ister ki her teknik adam hazırlık sürecini tam kadro geçirsin ama her sene olduğu gibi bu handikapı yaşıyoruz. Görüştüğümüz oyuncular var. Bazılarıyla anlaşıyoruz, başka takımlar çıkıyor, ailesi sıkıntı çıkarıyor, kendi tercih etmiyor, birçok neden var. Sadece almak için değil, takıma katkı sağlaması anlamında da biraz ince eleyip sık dokuyoruz. Gelecek oyuncuların Erzurumpor'a destek olmaları ve katkı sağlamaları çok önemli. İnşallah oyuncuların kısa sürede bünyemize katılacağını düşünüyorum şeklinde konuştu.

TEKNİK ADAMLARA SORULMUYOR, SORULSA DA CİDDİYE ALINMIYOR

Yabancı oyuncu kuralıyla ilgili olarak ise 54 yaşındaki teknik adam şu değerlendirmede bulundu

Bu sene itibarıyla bir karar alınmıştı ama geçen seneki karara döndürdüler. 14 oyuncu yazabiliyorsunuz. Gelecek sezon ne olur onu da bilmiyorum. Onunla ilgili yoğunlaşmak da istemiyorum. Bize de sormuyorlar, sorulduğunda fikirlerimizi söylüyoruz ama çok da ciddiye alındığını da görmüyorum. Federasyon böyle karar verdi, doğru kurgulamaya çalışıyoruz.

SERGEN HOCANIN GRAFİĞİ ALKIŞLANMAYA DEĞER

Efsaneleri arasında yer aldığı Beşiktaş'ın durumunu yorumlayan Mehmet Özdilek, Sadece Beşiktaş'ın yaşamış olduğu ekonomik sorun yok, büyük takımların ve Anadolu takımlarının da yaşadığı ekonomik zorluklar var. Beşiktaş'ın pandemi sonrası Sergen hocayla ortaya koyduğu grafik alkışlanmaya değer. Realitesi ise bu sene olacak gibi görünüyor. Beklenti biraz daha farklılaşacaktır. Ekonomik sorunlar aşikar, planlamada sorunlar yaşadığı diğer takımlar gibi ortada. Önemli olan telaş haline dönüştürüp hata yapmamak. Bizim 20-25 günlük zamanız var ama Beşiktaş'ın 7-8 gün sonra bir Avrupa maçı var. Sergen hocanın bıraktığı yerden devam edeceğini düşünüyorum ifadelerini kullandı.

ŞENOL HOCAYLA MİLLİ TAKIM BAŞARILI PERİYOT YAŞADI

A Milli Takım için de övgü dolu sözler kullanan Özdilek, Şenol hocayla birlikte başarılı bir periyot yaşadılar. Milli takımda sakat olan oyuncular vardı, geri dönüşleri milli takıma moral ve güç sağlayacaktır. Türkiye A Milli Takımı her zaman, her organizasyonda hedefe koşan bir yapıya sahiptir. Şenol hocayla birlikte, ciddi bir jenerasyonla pozitif bir hale getirdiler. Biz de onları destekleyeceğiz dedi.