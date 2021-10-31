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SPOR Mehmet Özhaseki: Bu galibiyet bizim için ilaç gibi oldu - Son Dakika

SPOR Mehmet Özhaseki: Bu galibiyet bizim için ilaç gibi oldu

31.10.2021 18:59

SPOR Mehmet Özhaseki: Bu galibiyet bizim için ilaç gibi olduBerna Gözbaşı: Galibiyeti destek olan herkese hediye ediyorumİlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Yukatel Kayserispor, Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi.

SPOR Mehmet Özhaseki: Bu galibiyet bizim için ilaç gibi oldu

Berna Gözbaşı: Galibiyeti destek olan herkese hediye ediyorum

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Yukatel Kayserispor, Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi. Karşılaşmanın ardından Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbayı ile Onursal Başkan Mehmet Özhaseki, açıklamalarda bulundu. Berna Gözbaşı, "Bugünkü galibiyetİ hem destek olan herkese, hem teknik heyete ve her şeye rağmen taraftarımıza hediye ediyorum" ifadelerini kullanırken, Mehmet Özhaseki, "Bu bizim için ilaç gibi oldu. İnşallah bundan sonra da galibiyetler devam eder" dedi.

MEHMET ÖZHASEKİ: KEYİFLİ BİR GALİBİYET OLDU

Yukatel Kayserispor Onursal Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Biraz zor oldu ama keyifli de bir galibiyet oldu. İşin sonunun iyi olması önemli. Bayağı zorluk ve sıkıntı çekildi. Streslere girdik. Oyun heyecanı ile ara ara hakeme, ara ara oyunculara kızdık. Neticesinde galip gelmek dünyanın en güzel şeyi. Bugün bir tarafta oynamak isteyen Kayserispor vardı, diğer tarafta da özellikle golden sonra belki oyunun içinde olan ama ahlaki olmayan oyun tarzı ortaya konuldu. Yere yatan 15 dakika kalmıyor. Topu dışarı atıp oynatmamak adına her şeyi yapıyor. Bakmak lazım top oyunda kaç dakika kaldı. Keşke böyle değil de kora kor bir mücadele yapılsa ve skor ne olursa ortaya çıksaydı. İzleyenler olarak bizler de bundan keyif alsaydık. Kayserispor'un bir kaç maç sonra galip gelmesi hepimizi sevindirdi. Bu galibiyet bizim için ilaç gibi oldu. İnşallah bundan sonra da galibiyetler devam eder" açıklamasında bulundu.

"OYUN İÇİNDE HOCAYA BU YAPILMAZ"

Kayserisporlu taraftarların teknik direktör Hikmet Karaman'a yönelik istifa tezahüratlarına değinen Özhaseki, "Üzüldüğüm bir şey var. Taraftar grubundaki genç arkadaşlarıma sesleniyorum; Ben onların ağabeyi yaşındayım, babası yaşındayım. Rica ediyorum. Oyun içinde hocaya bu yapılmaz. Doğru bir şey değil. Seyirci istediğini söyler. İstediği tezahüratı yapar ama eğer biz Kayserisporluysak ve Kayserispor'un başarısını istiyorsak bizim burada sonuna kadar destek olmamız lazım. Takım 1-0 gerideyken gol atıp beraberliği yakalamış ve arkasından da müthiş bir mücadele örneği gösterirken hepimize düşen hocaya destek olmak, takıma destek olmak. Tezahürat etmek, canlandırmak, motive etmek ve neticesinde galip gelmek. Ben çok şaşırdım ve yadırgadım. Futbolcu da gelir gider, hoca da gelir gider. Ama böyle tribün olaylarıyla bir yere varılmaz" ifadelerinu kullandı.

BERNA GÖZBAŞI: GALİBİYETİ DESTEK OLAN HERKESE HEDİYE EDİYORUM

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ise yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Ligde her takımın inişi çıkışı oluyor. Biz de son dönemde zorlu rakiplerle oynadık. Bugün alınan 3 puan takımın motivasyonu açısından çok önemli. Bilindiği üzere takımımızın önemli isimlerinden Mensah sezonu kapatacak kadar ciddi bir sakatlık geçirdi. Bugünkü skor onun morali açısından da önemliydi. Kendisine bir kez daha 'geçmiş olsun' dileklerimi sunmak istiyorum. O haliyle geldi 90 dakika maçı ayakta izledi ve maç sonunda arkadaşlarıyla bir araya geldi. Duygusal anlardı. Bugünkü galibiyeti hem destek olan herkese, hem teknik heyete ve her şeye rağmen taraftarımıza hediye ediyorum."

SPOR Mehmet Özhaseki: Bu galibiyet bizim için ilaç gibi oldu
SPOR Mehmet Özhaseki: Bu galibiyet bizim için ilaç gibi oldu
SPOR Mehmet Özhaseki: Bu galibiyet bizim için ilaç gibi oldu
SPOR Mehmet Özhaseki: Bu galibiyet bizim için ilaç gibi oldu
SPOR Mehmet Özhaseki: Bu galibiyet bizim için ilaç gibi oldu
SPOR Mehmet Özhaseki: Bu galibiyet bizim için ilaç gibi oldu

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Mehmet Özhaseki: Bu galibiyet bizim için ilaç gibi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Mehmet Özhaseki: Bu galibiyet bizim için ilaç gibi oldu - Son Dakika
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