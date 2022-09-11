SPOR Mehmet Özhaseki: Hocamızı ve bütün futbolcularımızı tebrik ediyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Mehmet Özhaseki: Hocamızı ve bütün futbolcularımızı tebrik ediyoruz

11.09.2022 23:33

Mehmet Özhaseki: Hocamızı ve bütün futbolcularımızı tebrik ediyoruzİlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) - Kayserispor Onursal Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Yukatel Kayserispor'un Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından yaptığı konuşmada, 'Bugünkü...

Mehmet Özhaseki: Hocamızı ve bütün futbolcularımızı tebrik ediyoruz

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ, (DHA) - Kayserispor Onursal Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Yukatel Kayserispor'un Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından yaptığı konuşmada, 'Bugünkü futboldan dolayı başta hocamızı ve bütün futbolcularımızı tebrik ediyoruz. Alınlarından öpüyoruz' dedi.

Kayserispor Onursal Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayserispor'un Antalyaspor'u 1-0'lık sonuçla mağlup ettiği müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu. Özhaseki, 'Kayserispor'un maçı olunca hep beraber sabırsızlanıyoruz. Bugünkü futboldan dolayı başta hocamızı ve bütün futbolcularımızı tebrik ediyoruz. Alınlarından öpüyoruz. Önemli olan çocukların zamanında primlerini almaları. Antalyaspor güçlü bir takım. Hocası da kariyerli ve kadrosunda büyük bütçelere getirilen isimler var. Nitekim bizim futbolcularımız müthiş bir oyun ortaya koydular. Sabırla hocanın taktiğini uyguladılar ve neticesinde 1-0 galip geldik. Hakem bugün maçı sessizce izlesin, elini vicdanına koysun 'Ben inisiyatifimi hakkaniyetli kullandım' diyorsa tebrik ederiz? açıklamasında bulundu.

BERNA GÖZBAŞI: EVİMİZDE HİÇ GOL YEMEDEN ÜÇÜNCÜ GALİBİYETİMİZİ ALDIK

Karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında konuşan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ise 'Bizim fikstürümüzün ilk 10 haftası zorluydu. Bu süreçte en azından evimizdeki maçları kaybetmeyelim istiyorduk. Çok şükür evimizde hiç gol yemeden üçüncü galibiyetimizi aldık. Ben taraftarımıza, bizi yalnız bırakmayan büyüklerimize ve herkese teşekkür ediyorum. Bugün Doğan Alemdar'ı oynattığımız gün gibi heyecanlıyım. Bugün de Arif Kocaman'ı ilk kez sahada gördük. Arif Kocaman, Türk futboluna hayırlı olsun' açıklamasında bulundu.

YORUMLAR
500
Antalyaspor, deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu! Antalyaspor, deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu! Mehmet Özhaseki: Hocamızı ve bütün futbolcularımızı tebrik ediyoruz Mehmet Özhaseki: Hocamızı ve bütün futbolcularımızı tebrik ediyoruz
Kaynak: DHA

Mehmet Özhaseki, Antalyaspor, Kayserispor, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SPOR Mehmet Özhaseki: Hocamızı ve bütün futbolcularımızı tebrik ediyoruz - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:35 Kerem Aktürkoğlu, "Yalan söylemeyeceğim" diyerek itiraf etti: Etkilendim
23:13 İstanbul'da taksideki 2 kadın yolcunun taciz iddiası! "İmdat" diye bağırıp polisten yardım istediler
23:07 Korkutan hastalık Kırım Kongo Kanamalı Ateşi geri döndü! Kan damarlarını tıkayan yeni bir tür üretti
23:06 Yusuf Demir performansıyla beğeni toplarken, Galatasaray taraftarı TFF'ye tepki gösterdi: Bu çocuk Türk
22:38 Galatasaray'ın "Kerem Akgün" paylaşımını taraftarı hem şaşırttı hem de eğlendirdi!
22:26 11 yaşındaki çocuk, tabancayla kendini başından vurdu!
22:21 Antalyaspor, deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu!
22:08 AVM'de silahlı çatışma! İki grup birbirine girdi 5 kişi yaralandı
21:58 Kerem Aktürkoğlu şov yaptı! Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3 golle mağlup etti
21:53 Emre Komutanım'da Kerem Asteğmen rolüne hayat veriyordu! Orçun Kaptan yıllar sonra ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 23:40:49. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR Mehmet Özhaseki: Hocamızı ve bütün futbolcularımızı tebrik ediyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement