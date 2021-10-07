SPOR Mehmet Zeki Erkan, Badminton Federasyonu'na başkan adaylığını açıkladı - Son Dakika

SPOR Mehmet Zeki Erkan, Badminton Federasyonu'na başkan adaylığını açıkladı

Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,(DHA) - Mehmet Zeki Erkan, Türkiye Badminton Federasyonu'na başkan adayı olduğunu açıkladı.

Türkiye Badminton Federasyonu'na başkan adaylığını açıklayan Mehmet Zeki Erkan, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi. Türkiye Badminton Federasyonu'nu Türkiye'de örnek bir federasyon durumuna getirmek, badmintona ilgi duyanların sayısını hızla arttırmak ve olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek sporcu sayısını yükseltmek istediklerini dile getiren, başkan adayı Mehmet Zeki Erkan, "Badminton sporunu yaygınlaştırmayı, olimpiyatlarda rekabet ortamını arttırmayı ve dünya standartlarında sporcu yetiştirmeyi hedefliyoruz. Türk badmintonunu dünya standartlarına çıkartacağız. Federasyonumuzu Türkiye'de örnek bir federasyon durumuna getirmek, badmintona ilgi duyanların sayısını hızla arttırmak ve olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek olan sporcu sayısını yükseltmek istiyoruz" dedi.

Mehmet Zeki Erkan, malzemeler konusuna değinerek, "Badminton için gerekli olan tüm malzemelerimizin imalatını ülkemizde yapacağız. Top, raket ve salon ayakkabısını kendi ülkemizde üreteceğiz. Bununla ilgili olarak çalışmalarımız devam etmektedir. Yerli salon ayakkabımızın çalışmasında sona geldik. Badminton sporumuzun en önemli sorunlarından olan badminton liglerimiz hemen devreye sokulacak ve kademeli olarak başlatılacak. Bu oluşturacağımız liglerin finansını ise sponsor firmalarımıza karşılatacağız. Sponsorluk ile ilgili ön görüşmeler yapılmıştır" diye konuştu.