Son Dakika Haberleri: Spor mehmetçik'ten milli sporculara komando selamı
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Spor mehmetçik'ten milli sporculara komando selamı

43 dakika önce

SPOR Mehmetçik'ten milli sporculara komando selamıİSTANBUL, (DHA) - Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçik, kendilerine asker selamı ile desteklerini ileten milli sporculara ve A Milli Futbol Takımı'na, Suriye'nin Tel Abyad kentinden gönderdikleri video ile teşekkür etti.

Spor mehmetçik'ten milli sporculara komando selamı, System.String[]

SPOR Mehmetçik'ten milli sporculara komando selamı

İSTANBUL, (DHA) - Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçik, kendilerine asker selamı ile desteklerini ileten milli sporculara ve A Milli Futbol Takımı'na, Suriye'nin Tel Abyad kentinden gönderdikleri video ile teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımla Mehmetçik'e destek olanlara selamlarını iletti. Kahraman komandolarımızın kendilerine selam gönderen A Milli Futbol Takımımıza ve şampiyon sporcularımıza mesajı var notuyla yapılan paylaşımda, Mehmetçik'in Tel Abyad'da çekilen görüntülerine yer verildi. Videoda komandoların, Şampiyon olan milli sporcularımızın ve Milli Takımımızın selamlarını aldık. Gözünüz arkada kalmasın. Bizler vatanımız ve milletimiz için görevimizin başındayız. Tel Abyad'dan sizlere ve tüm milletimize selam olsun. Komando şeklindeki sözleri yer aldı.

MehmetçiğeSelamGönder etiketiyle Barış Pınarı Harekatı'nı sürdüren Mehmetçik'e yönelik sosyal medyada destek kampanyası başlatıldığı öğrenildi.

Telabyad, Komando, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:31 Kaynak: DHA
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