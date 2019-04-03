Son Dakika Haberleri: Spor Melih Mahmutoğlu Herkesi Yenecek Güçteyiz

Spor Melih Mahmutoğlu Herkesi Yenecek Güçteyiz

2 saat önce

Spor Melih Mahmutoğlu Herkesi yenecek güçteyizLigde oynayacağımız maçları kazanmak istiyoruzMustafa AKIN İstanbul,(DHA) -Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, Kafamızda bir rakip yok. Kim gelirse gelsin, herkesi yenecek güçteyiz dedi.

Spor Melih Mahmutoğlu Herkesi yenecek güçteyiz

Ligde oynayacağımız maçları kazanmak istiyoruz

Mustafa AKIN İstanbul,(DHA) -

Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, Kafamızda bir rakip yok. Kim gelirse gelsin, herkesi yenecek güçteyiz dedi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Luigi Datome, Nicola Melli, Ahmet Düverioğlu ve Melih Mahmutoğlu imza gününde sarı-lacivertli taraftarlar ile bir araya geldi. Düzenlenen imza günü öncesinde açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, Sezonun en önemli yerine geldik. Play-Off'lar başlayacak. Normal sezonun son maçını da kendi evimizde Maccabi'yle oynayacağız. Puan durumunda ne kadar değişiklik olmayacaksa da evimizdeki normal sezonun son maçını kazanmak istiyoruz. Şenlik havasında güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Taraftarımızı maça çağırıyorum. Güzel bir ortam olmasını diliyorum son maçta. Gerçekten Play-Off'a kalacak son takımlar kim olacak bilmiyoruz, çok karışık puan durumu. Bizim kafamızda bir rakip yok. Kim gelirse gelsin, herkesi yenecek güçteyiz. Hayırlısı hangisiyse o gelsin diye konuştu.

LİGDE OYNAYACAĞIMIZ MAÇLARI KAZANMAK İSTİYORUZ

Takımın gayet güzel oynadığını ifade eden Melih Mahmutoğlu, Eksiklerimiz de vardı ama şu an 3 arkadaşımız da iyi durumda. Onlar da Play-Off'larda aramızda olacaktır. Takım olarak çalışmalara devam ediyoruz. Play-Off'tan önce ligde oynayacağımız maçları da kazanmak istiyoruz. Allah Play-Off öncesi bize sakatlık yaşatmasın. En sağlıklı bir şekilde tüm takım olarak Play-Off'lara hazır olacağız şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:20 Kaynak: DHA

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