SPOR Mensah, Beşiktaş için İstanbul'da-1 - Son Dakika

SPOR Mensah, Beşiktaş için İstanbul'da

Kaan ÜLKER - İSTANBUL DHA

Beşiktaş ile anlaşan Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.

Kayseri'den İstanbul Havalimanı'na eşi ve çocuklarıyla gelen Mensah'ın üzerinde, Beşiktaş Kulübü'nün Bırakmam Seni kampanyasını simgeleyen tişörtün olması dikkati çekti. Bu arada havalimanında bulunan bazı Siyah-beyazlı taraftarlar Mensah'a yoğun ilgi gösterirken, futbolcuyla fotoğraf çektirdiler.

25 yaşındaki oyuncunun yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.