Son Dakika Haberleri: Spor mensah'tan fenerbahçe açıklaması herhangi bir anlaşma yok
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Spor mensah'tan fenerbahçe açıklaması herhangi bir anlaşma yok

6 saat önce

SPOR Mensah'tan Fenerbahçe açıklaması Herhangi bir anlaşma yokİlyas KAPLAN KAYSERİ,(DHA)- İSTİKBAL Mobilya Kayserisporlu futbolcu Bernard Mensah, Fenerbahçe ile anlaştığı yönünde çıkan haberlere ilişkin, Herhangi bir anlaşma yok. Bunlar asılsız haber dedi.

SPOR Mensah'tan Fenerbahçe açıklaması Herhangi bir anlaşma yok

İlyas KAPLAN KAYSERİ,(DHA)- İSTİKBAL Mobilya Kayserisporlu futbolcu Bernard Mensah, Fenerbahçe ile anlaştığı yönünde çıkan haberlere ilişkin, Herhangi bir anlaşma yok. Bunlar asılsız haber dedi.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün yapılan antrenman öncesinde Ganalı Bernard Mensah, Fenerbahçe ile anlaştığı yönündeki iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Mensah, Herhangi bir anlaşma yok. Bunlar asılsız haber. Her futbolcu büyük takımda oynamak ister. Ben şuan burada Kayserispor'dayım. Böyle bir şey olursa, düşünülür açıklamasında bulundu.

BURADA MUTLUYUM

Her futbolcunun UEFA Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini söyleyen Mensah, Ben şuan için burada mutluyum, hiçbir sıkıntım yok. Büyük takımdan teklif geldiği zaman bu futbolcunun kariyeri açısından önemli olur. Böyle bir şey olursa annemiz Berna Hanım (Berna Gözbaşı) ile konuşurum. Şuan böyle bir şey yok. Bunlar sporun içinde olan normal şeyler ama burada mutluyum dedi.

Takımla birlikte çalıştığını kaydeden Mensah, Beşiktaş karşılaşmasında oynamak istediğini, son kararı teknik direktörün vereceğini bildirdi.

Spor mensah'tan fenerbahçe açıklaması herhangi bir anlaşma yok

Fenerbahçe, Kayseri, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:03 Kaynak: DHA
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