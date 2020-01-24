Spor merakla başladı, türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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Spor merakla başladı, türkiye şampiyonu oldu

7 saat önce

Merakla başladı, Türkiye şampiyonu olduDenizli'de, yaklaşık 4 yıl önce bir spor salonunun camına yapıştırılan fotoğrafları görerek tekvandoya başlayan Ceyda Gençer (12), Türkiye Şampiyonu oldu.

Merakla başladı, Türkiye şampiyonu oldu

Denizli'de, yaklaşık 4 yıl önce bir spor salonunun camına yapıştırılan fotoğrafları görerek tekvandoya başlayan Ceyda Gençer (12), Türkiye Şampiyonu oldu. Milli takıma girmeye hak kazanan Gençer, "Milli formayı giyeceğim için çok mutluyum. Ülkem adına maç yapmak gurur verici" dedi.

Ressam İbrahim Çallı Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Ceyda Gençer, yaklaşık 4 yıl önce bir spor salonunun önünden geçerken, tekvando yapan sporcuların fotoğrafını gördü. Fotoğrafların ilgisini çekmesi üzerine Gençer, tekvandoya başladı. Gençer, Ankara'da 10-14 Eylül arasında düzenlenen Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda da 1'inci olarak altın madalya kazandı. Başarısıyla dikkat çeken Gençer, katıldığı seçmelerde de milli takıma girmeyi başardı. Milli formayı giymeye hak kazanan Gençer, haftanın 5 günü okul çıkışında anternman yaptığını belirtti.

'MİLLİ FORMAYI GİYECEĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Hedefinin 2024'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılabilmek olduğunu belirten Gençer, "Ailem çok destek oldu. Zaman ilerledikçe, antrenman yaptıkça, kendimi geliştirmeye başladım. İlk katıldığım turnuvada, çıktığım müsabakada yenildim. Yenilginin hırsıyla daha çok çalıştım. Bununla birlikte de kazanmaya başladım. Kazanma hissi beni bu spora bağladı. 2019'da katıldığım turnuvada Türkiye Şampiyonu oldum. Bu yıl ise milli takıma seçilmeye hak kazandım. Milli formayı giyeceğim için çok mutluyum. Ülkem adına maç yapmak gurur verici. Hedefim 2024 yılında yapılacak olan olimpiyatlarda katılarak derece elde etmek" dedi.

Ceyda'nın antrenörü Abdullah Çırak ise, öğrencisinin azimle çalıştığını ve başarıyı hak ettiğini dile getirdi. İstanbul'da düzenlenecek olan 7'inci Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda en iyi dereceyi alacağına inandığını kaydetti.

Spor merakla başladı, türkiye şampiyonu oldu

Denizli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:10 Kaynak: DHA
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