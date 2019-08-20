SPOR Merih Demiral Buradaki ilk Türk futbolcu olmak büyük gurur
39 dakika önce
SPOR Merih Demiral Buradaki ilk Türk futbolcu olmak büyük gurur.
SPOR Merih Demiral Buradaki ilk Türk futbolcu olmak büyük gurur Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:18 Kaynak: DHA
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