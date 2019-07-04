Son Dakika Haberleri: SPOR Merkez Hakem Kurulu ve üyeleri belli oldu
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SPOR Merkez Hakem Kurulu ve üyeleri belli oldu

1 saat önce

Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve üyeleri belli olduİSTANBUL, (DHA) Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı açıklamayla Merkez Hakem Kurulu ve üyelerinin belirlendiğini duyurdu.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve üyeleri belli oldu
İSTANBUL, (DHA) Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı açıklamayla Merkez Hakem Kurulu ve üyelerinin belirlendiğini duyurdu. Konuyla ilgili TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.
TFF Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu başkan ve üyelerini belirledi. Zekeriya Alp başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor
BAŞKAN
Zekeriya Alp
ÜYELER
Oğuz Sarvan
Ünsal Çimen
Zihni Aksoy
Turgay Güdü
Hamza Işın
Murat Ilgaz
Yunus Yıldırım
Ahmet Şahin
(Tür: Spor)
SPOR Merkez Hakem Kurulu ve üyeleri belli oldu
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:19 Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Zekeriya Alp, DHA, Güncel
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