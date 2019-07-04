SPOR Merkez Hakem Kurulu ve üyeleri belli oldu
1 saat önce
Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve üyeleri belli olduİSTANBUL, (DHA) Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı açıklamayla Merkez Hakem Kurulu ve üyelerinin belirlendiğini duyurdu.
Merkez Hakem Kurulu
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:19 Kaynak: DHA
(MHK) ve üyeleri belli oldu
İSTANBUL, (DHA
) Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF) yaptığı açıklamayla Merkez Hakem Kurulu ve üyelerinin belirlendiğini duyurdu. Konuyla ilgili TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.
TFF Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu başkan ve üyelerini belirledi. Zekeriya Alp
başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor
BAŞKAN
Zekeriya Alp
ÜYELER
Oğuz Sarvan
Ünsal Çimen
Zihni Aksoy
Turgay Güdü
Hamza Işın
Murat Ilgaz
Yunus Yıldırım
Ahmet Şahin
(Tür: Spor)
TFF'den sürpriz karar! U21 Lig'i kaldırıldı
MHK'nin yeni başkanı Zekeriya Alp oldu
Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Kabine revizyonu olacak mı" sorusuna yanıt verdi
CHP'nin 'KYK borcu' araştırma önergesi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi