Spor merkezlerinde antrenmanlar devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını sonrasında yeni normalleşen süreçte açılan İl Spor Merkezleri'nde antrenmanlar tüm hızı ile devam ediyor.

Korona virüs salgını nedeni ile uzun süredir kapalı kalan spor merkezleri yeni normalleşme ile birlikte sadece lisanslı sporculara açıldı. Lisanslı sporcular ile birlikte spor merkezlerinde antrenmanlar tüm hızı ile devam ediyor. Antrenman merkezlerinde alınan tedbirlerde girişlerde ateşler ölçülüyor ve hijyen kurallarına uyuluyor. Sosyal mesafe kurallarının da unutulmadığı antrenmanlar antrenörler eşliğinde sürdürülüyor. - DÜZCE