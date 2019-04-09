Spor Mesut Bakkal Bu Psikolojiyi Çok İyi Biliyorum

Mesut Bakkal
Bu psikolojiyi çok iyi biliyorum
Gürkan DURAL-Semih ŞAHİN-Enver Fatih
TIKIRBURSA,(DHA
) Bursaspor
ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Mesut Bakkal, 7 maçımız var, 7 maç için anlaştık. Hiç fark etmez, Bursaspor ile 3 maça da anlaşırdım. 2'nci Lig'de de olsa çalışırdım. Bende bu camianın bir parçası olur, faydalı olursam inanılmaz mutlu olurum dedi. Ayrıca Bakkal, Hep bu grupta çalışan bir hocayım, bu psikolojiyi çok iyi biliyorum. Bundan sonra hep beraber nelerin yapıldığını değil, nelerin yapılacağını konuşalım ifadelerini kullandı.
Bursaspor, dün anlaşma sağladığı teknik direktör Mesut Bakkal için Özlüce İbrahim Yazıcı
Tesisleri'nde antrenman öncesi basın toplantısı düzenledi. Bursaspor'a gelmekten ötürü çok mutlu olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, Samimiyetle bunu söylüyorum. Sizin karşınıza çıkarken ne kağıt aldım, ne başka bir şey. Duygularımı paylaşacağım. Bu takımın ayağa kalkması için duygular daha önemli. Hem futbolcu, hem de antrenör olarak inanılmaz çekinip korktuğumuz bir yerdi Bursa, 17 yıldır Süper Lig'de çalışan bir hoca olarak bunu söylüyorum. Fenerbahçe
'ye, Beşiktaş
'a, Galatasaray
'a gelmek gibi Bursaspor. O derece büyük bir camia. Bundan önce de çok teklifler aldım ama Bursa denilince ailem, çocuklarım, torunum bile heyecanlandı, Bursa inanılmaz bir yer, onun için de çok severek ve keyifli geldim dedi.
DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR
Bursaspor'un iyi olacağına inandığı için geldiğini belirten Mesut Bakkal, En azından alt üç sıranın bir üzerindeyiz, bunu koruduğumuz takdirde hiçbir sıkıntının olacağını düşünmüyorum. 7 maçımız var, 7 maç için anlaştık. Hiç fark etmez, Bursaspor ile 3 maça da anlaşırdım. 2'nci Lig'de de olsa çalışırdım. Bende bu camianın bir parçası olur, faydalı olursam inanılmaz mutlu olurum. Desteğe ihtiyacımız var, belki bazı eksikliklerimiz var, yapılmaması gerekenler olmuştur ancak herkesten, camiadan ricam birbirimize yardım edelim ve hepimiz kendimize yakışanı yapalım. Küskünlüklerin bitirelim, egoların bir kenara bırakalım. Bugün ben varım yarın yokum Bursaspor camiası her zaman var olacak. Bursa'ya niye gidiyorsun dediler, 5'üncü büyük takım oldu, şampiyon oldu yahu dedim diye konuştu.
BU PSİKOLOJİYİ ÇOK İYİ BİLİYORUM
Yeni bir sayfa açılacağını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, bazı şeylerin hep beraber farkına varalım. Çünkü büyük bir camiayız. Yapabileceğimize inanıyorum, yapabileceğimizi de biliyorum. Oyuncularımızdan taraftarın coşkusuna uygun bir futbol takımı olmasını istedim. O sahadan mağlup olduğunuzda dahi o seyirci sizi çıkarmaz, o yüzden istekli olmalarını istedim. Özellikle camiadan, taraftardan tek isteğim oyuncuların moral ve motivasyonunu dik tutmak. Çok stresli ortamlar geçecekler, bende hep bu grupta çalışan bir hocayım, bu psikolojiyi çok iyi biliyorum. Bundan sonra hep beraber nelerin yapıldığını değil, nelerin yapılacağını konuşalım ifadelerini kullandı.
SAMET AYBABA VE EKİBİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM
Kimsenin mazeret üretme hakkı yok, iyi olmak zorundayız diyen Bakkal, sözlerine şöyle devam etti
İnanıyorum, inşallah Trabzonspor
maçıyla başlayacağız. Mücadele etmeyen kişilerle yokum, bu tribünlerin coşkusuna yakışır mücadele edecekler. Çünkü önemli olan Bursaspor camiası, Bursa kenti. Bu saatten sonra yeni bir sayfa açıp iyi olmasını istiyorum. Olacağına da inanıyorum. Samet Aybaba
ve ekibine teşekkür ediyorum, veriler üzerine konuşuyorum çok atletik bir takım bıraktılar. Gideriz, geliriz ama çalıştığımız yerlerde iyi şeyler bırakmak önemli. Bu olduğu zaman bazı şeylerde hakkınızı veriyorlar, ben Bursa'nın benim hakkım olduğu için çok mutluyum. Burayı seviyorum.
İYİ OLAN OYUNCUYA HER ZAMAN VARIM
Son olarak takım hakkında da bilgiler veren Mesut Bakkal, Oyuncuları biliyorum, 2 tanesinin ismi bana geldi. Kadroda 20 kişiyiz, biraz Onur Atasayar'ın, biraz da Abdullahi Shehu'nun problemleri var. Yarın çıkacaklar. Barış Yardımcı
'nın durumu iyi. Santrforumuz Diafra Sakho
döndü. Herkese ihtiyacımız var, haftanın iki günü fırsat olsa da altyapıda oyuncularla birlikte taktik çalışsam. Onlar bizim parçamız. İyi olan oyuncuya her zaman varım. Ben oynatmam, oyuncu kendisi oynar. Hepsine bakıyorum. Şu süreci biraz daha sağlıklı geçelim inşallah sonrası kolay açıklamalarında bulundu.
Kendisinin basın toplantısına gelen basın mensuplarının kalabalıklığını görünce de şaşıran Mesut Bakkal, yıllardan beridir 3-5 kişiyle basın toplantıları yaptıklarını dile getirerek, basın mensuplarına geldikleri için teşekkür etti