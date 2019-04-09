Spor Mesut Bakkal, Bursaspor ile İlk Antrenmanına Çıktı

Mesut Bakkal, Bursaspor ile ilk antrenmanına çıktıGürkan DURAL - Semih ŞAHİN / BURSA, (DHA) - Bursaspor'da Mesut Bakkal sözleşmeyi imzalamasının ardından takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

Mesut Bakkal, Bursaspor ile ilk antrenmanına çıktı



Gürkan DURAL - Semih ŞAHİN/ BURSA, (DHA) - Bursaspor'da Mesut Bakkal sözleşmeyi imzalamasının ardından takımın başında ilk antrenmanına çıktı.



Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, yeni teknik direktörü Mesut Bakkal ile sözleşme imzaladı. Sezon sonuna kadar geçerli olacak sözleşme sonrası deneyimli teknik adam, başkan Ali Ay ile poz verirken, yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada da anlaşmanın hayırlı olması temennisinde bulunuldu.



Daha sonra ayağının tozuyla Mesut Bakkal, Bursaspor'un antrenmanına takımın başında çıktı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde öğle saatlerinde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra kondisyon çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde yeşil beyazlı oyuncular taktik çalıştı. Hafif sakatlıkları bulunan Umut Meraş ve Abdullahi Shehu fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü. Umut Meraş'ın yarın takıma katılacağı bilgisi paylaşılırken, Shehu'nun ise takıma dönüşünün biraz daha zaman alacağı öğrenildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Çaykur Rizesporlu Vedat Muriqi Ağları Deldi!

Süper Ligde 27. Hafta Tamamlandı! İşte Puan Durumu

Beşiktaş 16 Yıl Sonra Bir Maçta 7 Gol Attı

AK Parti'nin Seçimlere En Çok İtiraz Ettiği Büyükçekmece'de Polis Operasyon Başlattı