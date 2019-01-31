Spor Miha Zajc: "Kulüpteki Durumun Farkındayım. Elimden Geleni Yapacağım"
1 saat önce
Spor Miha Zajc: "Kulüpteki durumun farkındayım. Elimden geleni yapacağım"Enver ALAS / İSTANBUL,(DHA)Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı İtalya Serie A ekibi Empoli forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Miha Zajc, İstanbul'a geldi.
Spor Miha Zajc: "Kulüpteki durumun farkındayım. Elimden geleni yapacağım"
Enver ALAS/ İSTANBUL,(DHA
) Fenerbahçe
'nin prensip anlaşmasına vardığı İtalya Serie A
ekibi Empoli
forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Miha Zajc, İstanbul
'a geldi.
İtalya'nın Bologna
kentinden kalkan uçakla Atatürk Havalimanı
'na gelen Sloven futbolcu, burada ilk açıklamasını da yaptı. Zajc, "Takıma yardımcı olmaya çalışacağım, kulüpteki durumun farkındayım. Elimden geleni yapacağım" dedi.
Sloven futbolcunun açıklamaları şöyle;
"Fenerbahçe'nin Türkiye
'deki en önemli kulüplerden biri olduğunu düşünüyorum, bu yüzden oldukça mutluyum. Henüz Fenerbahçe ile bir anlaşma yapmadım, önce takımla görüşmem gerekiyor.
İstanbul'a ilk kez geliyorum. Buradaki ligin çok önemli olduğunu biliyorum ve daha önce birlikte oynadığım oyuncuların bazıları şu an buradaki takımlarda. Takıma yardımcı olmaya çalışacağım, kulüpteki durumun farkındayım. Elimden geleni yapacağım."
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:00 Kaynak: DHA
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