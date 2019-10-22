Spor milli güreşçi taha akgül'den altın madalya
56 dakika önce
SPOR Milli güreşçi Taha Akgül'den altın madalyaANKARA DHADünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül, altın madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:51 Kaynak: DHA
SPOR Milli güreşçi Taha Akgül'den altın madalya
ANKARA DHA
Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül, altın madalya kazandı.
Çin'de düzenlenen organizasyonda olimpiyat şampiyonu milli sporcu Taha Akgül, serbest stil 125 kilo finalinde İranlı Asya şampiyonu Yadollah Mohebbi ile karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen Taha, altın madalyanın sahibi oldu. Milli güreşçi, final müsabakasının ardından asker selamı verdi.
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