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Son Dakika Güncel Spor milli güreşçi taha akgül'den altın madalya

Spor milli güreşçi taha akgül'den altın madalya

56 dakika önce

SPOR Milli güreşçi Taha Akgül'den altın madalyaANKARA DHADünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül, altın madalya kazandı.

SPOR Milli güreşçi Taha Akgül'den altın madalya

ANKARA DHA

Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül, altın madalya kazandı.

Çin'de düzenlenen organizasyonda olimpiyat şampiyonu milli sporcu Taha Akgül, serbest stil 125 kilo finalinde İranlı Asya şampiyonu Yadollah Mohebbi ile karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen Taha, altın madalyanın sahibi oldu. Milli güreşçi, final müsabakasının ardından asker selamı verdi.

Spor milli güreşçi taha akgül'den altın madalya

Taha Akgül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:51 Kaynak: DHA
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