Milli güreşçi Taha Akgül: İkinci olimpiyat şampiyonluğumu anneme hediye etmek istiyorum - Son Dakika

"Avrupa Şampiyonası'na 1,5 sene maç yapmadan gittim"

"Hiç ara vermeden antrenmanlara başladım"

"Kariyerimin zirvesindeyim, hedefim 2024 Olimpiyatları" "Evlilik için belli bir aday yok""Çocuğum hangi branşı istiyorsa onu yapsın"

Nesrin AYDIN YALDIZ-Ercan ATA/ANKARA, - Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, "İnşallah ikinci kez olimpiyat şampiyonu olup o altın madalyayı anneme hediye etmek istiyorum" dedi.2019 yılının sonunda antrenman sırasında sol omzunun üzerine düşen ve köprücük kemiğinin çıkması sonucu bağları kopan milli güreşçi Taha Akgül, 1,5 yıl sonra çıktığı ilk yarışma olan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 8'inci kez şampiyon olarak tarihe geçti.Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Akgül, "1,5-2 aylık süreçte hiç kıpırdamadan uyuduğum dönemlerde çünkü kolumdan dolayı kıpırdayamıyordum, özellikle annem geceleri gelip yastığımı düzeltiyordu, lavaboya gideceksem annem yardımcı oluyordu. İnşallah ikinci kez olimpiyat şampiyonu olup o altın madalyayı anneme hediye etmek istiyorum" şeklinde konuştu.Bir insana kendisini en iyi hissettiren şeyin, emeğinin karşılığını kürsüde altın madalya alarak görmek olduğunu belirten ASKİ Sporlu Taha Akgül, "Annem verdiğim emeği en çok kendisi biliyor. Çok dua ediyor çünkü evden dışarı çıkmayan bir adamım. Sürekli evdeyim, sürekli antrenmanımı yapıp, güzel beslenmemi yapıp dinleniyorum. Annem bunu görüyor. Özellikle o sakatlandığım dönemde benim çok üzerime düştüler, çok üzüldüler. Olimpiyatı kaçıracağımı düşündükleri için çok üzüldüler. Allah razı olsun onlardan. Annemle babam havaalanına ilk gelen, beni karşılayanlar hep onlar oluyor. Eve gittiğimizde yaşadığımız mutluluğu tarif edemem. Onlar da emek veriyor, emeklerinin karşılığını alıyorum ben de. Bir insana en güzel hissettiren şey, emeğinin karşılığını o kürsüde altın madalya alıyorsun ya o zamanlar dünyalar senin oluyor" diye konuştu."AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA 1,5 SENE MAÇ YAPMADAN GİTTİM"2020 yılının başlarında çok ciddi bir operasyon geçirdiğini hatırlatan ay-yıldızlı güreşçi sözlerini şöyle sürdürdü: "Olimpiyatlara yetişememe durumum vardı, büyük ihtimalle güreşemeyecektim. Benim için çok büyük bir üzüntüydü, çok kötü bir süreçti. Tabii pandemi dolayısıyla olimpiyatların ertelendiği haberi geldi. Bu benim için çok büyük bir lütuf oldu, çok büyük bir moral oldu. Dedim ki olimpiyatlar ertelendi ama 1 sene var, 1 sene çok çabuk geçer. O yüzden çalışmalarıma çok hızlı bir şekilde başladım. Hedefim 2021 yılındaki olimpiyatlara sağlıklı bir şekilde yetişmekti. Bu süreçte hiç müsabakaya giremedim hem sakatlık hem pandemi dolayısıyla. En son Avrupa Şampiyonası'ndan önce bir turnuvaya gidecektim, onda da ayağımı ağrıttım ve o turnuvaya da gidemedim. Yani Avrupa Şampiyonası'na 1,5 sene hiç minder güreşi yapmadan, maç yapmadan girmiş oldum. Bu profesyonel sporcular için çok büyük bir handikap, maç eksikliği. Ama hamdolsun ilk girdiğim şampiyonada ilk ayak bastığım minderde Avrupa şampiyonluğu nasip oldu. 3 dünya şampiyonu sporcu ve en iyi rakibim Gürcü sporcuyu yenerek şampiyonluk nasip oldu. Rakiplerimin hepsini de rahat bir şekilde yendim, hepsine en az 4 fark attım. Bu benim için çok büyük bir moral oldu.""HİÇ ARA VERMEDEN ANTRENMANLARA BAŞLADIM"Başarılarıyla dünya güreş tarihine geçtiğini kaydeden Taha Akgül, "Ayrıca bu 8'inci Avrupa şampiyonluğu da dünya güreşinde bir rekor oldu. En fazla Avrupa şampiyonu sporcu olarak dünya güreş tarihine geçmiş oldum. Uluslararası bir rekor oldu bu benim için. Bunun da mutluluğunu yaşıyorum ve olimpiyata da çok kısa bir zaman var 2,5 ay gibi. İnşallah hiç ara vermedim. Cumartesi günü Türkiye'ye geldik, pazar günü hemen antrenmanlara başladım evimde. Pazar, pazartesi ve salı evimde antrenman yaptım, şimdi U23 Ümitler'in kampı devam ediyor Elmadağ'da, oraya geçtim. Aslında A takımımızın kampı şu an yok, ara verildi. Ama ben dinlenmek istemiyorum. Formdayım, bu formumu korumak için antrenmanlarıma devam etmem gerekiyor. Rehavete gerek yok, Avrupa Şampiyonası bitti gitti. Gözümüzü açıp kapayıncaya dek olimpiyat gelecek çünkü çok kısa bir zaman kaldı. İnşallah bu formumu koruyup ikinci kez altın madalyayı ülkeme getirmek istiyorum" ifadelerini kullandı."KARİYERİMİN ZİRVESİNDEYİM, HEDEFİM 2024 OLİMPİYATLARI"Güreşi bırakmayı şu an için düşünmediğinin altını çizen 30 yaşındaki Taha Akgül, "Benim performansım sportif kariyerimde belirleyici olacak. 2021 yılı olimpiyat senesi geldi işte en iyi rakiplerimi yenerek Avrupa şampiyonu oldum. Bu ne demek oluyor, demek ki ben bu işi 3-4 sene daha yapabilirim. Çünkü en iyi rakiplerimi rahat yendim. 2,5-3 yıl sonra bir olimpiyat daha geliyor. Pandemiden dolayı zaten bir olimpiyatımız ertelendi. 3 sene sonra bir olimpiyat daha geliyor, uzun zaman değil emin olun. Ben bu olimpiyatta şampiyon olursam tabii ki de devam edeceğim. Kariyerimin zirvesindeyim, hala güreşebiliyorum, hala minderde ayaktayım. O yüzden olimpiyatlarda eğer altın alırsam inşallah kariyerime devam etmek istiyorum. Bu rekorların, başarıların sayısını artırmak istiyorum. Devam edeceğim inşallah. Hedefim niye 2024'te altın olmasın, 2021 Tokyo'da altın olursa" dedi."EVLİLİK İÇİN BELLİ BİR ADAYIMIZ YOK"'Evlilik düşünüyor musun?' sorusuna ise Akgül şöyle cevap verdi: "Bu işler nasip, ben illa da evlenmem gerekiyor diyen bir insan değilim. Bekliyoruz gününü, şu an tabii ki belli bir adayımız da yok aslında. Yazılı, gelip bizi bulacak ama şu Avrupa Şampiyonası'ndan sonra, olimpiyatta sonra olsun diye takıntılı bir insan değilim. Zaten düzenli yaşayan bir insanım, evden çıkmayan, evinde vakit geçiren evcimen bir insanım. Evliliğin de bu anlamda çok fazla bir şey değiştireceğini düşünmüyorum. Zaten evlensem de kamplara gitmek zorundayım, evleneceğim kişi de bunu bilecek, kabul edecek. Çünkü ben bu hayatımı değiştiremem, bu benim sporum, sporu seviyorum, şampiyon olmayı, zirvede kalmayı seviyorum.""ÇOCUĞUM HANGİ BRANŞI İSTİYORSA ONU YAPSIN"Taha Akgül, ileride bir çocuğu olduğunda "Hangi sporla uğraşmak istiyorsa onu yapsın" diyerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocuğum olsa ben kendisine bırakıp, neyi seviyorsa fiziki yapısı neye uygunsa sevdiği işi yapsın. İnsan sevmediği işte başarılı olamaz. Bizim babamız güreşçiydi; güreşe başladık. Bizim oldu, ben oldum ama ağabeyim olamadı. Ağabeyim hiç madalya alamadı, ben de alamamıştım tesadüfi başladım geri ve şampiyonluklar geldi. Bir spor yapmasını kesinlikle tavsiye ederim, kendisine bırakacağım."