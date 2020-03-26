SPOR Milli güreşçilerden Evde spor yap çağrısı - Son Dakika

SPOR Milli güreşçilerden Evde spor yap çağrısı

ANKARA (DHA) - Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını nedeniyle iptallerin, ertelemelerin yaşandığı spor dünyasında, milli güreşçiler Süleyman Atlı, Atakan Yüksel ve Süleyman Karadeniz 'evde kal' çağrısında bulundu.

Milli güreşçi Süleyman Atlı, 2021'de yapılacak olimpiyatlara evde hazırlandığını belirterek, 'Kısa bir süre önce dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, ülkemizde de görülmektedir. Bu süreçte ben ve sporcu arkadaşlarım antrenmanlarımızı evimizde yapıyoruz. Bu salgının bilincinde olarak sizleri de evde kalmaya, evde spor yapmaya davet ediyorum. Hem kendi sağlığınız, hem de toplum sağlığı için evde kalın, sporla kalın diyorum. Koronavirüsü spor organizasyonlarına da etki etmiştir. Bu bağlamda 2020 Tokyo Olimpiyatları 2021 yılına ertelenmiştir. Her şeyin başı sağlık olduğundan dolayı umarım bu virüsü bütün dünya ve Türkiye olarak atlatırız. İnşallah 2021 Olimpiyatları'na en hazır şekilde giderek ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz' dedi.

ATAKAN YÜKSEL LÜTFEN EVDE KALALIM

Kurallara uyulması vurgusu yapan milli güreşçi Atakan Yüksel, 'Bilindiği gibi koronavirüs salgını ülkemizde görülmeye başladı ve tüm hızıyla yayılmaya devam ediyor. Bizler de bu şekilde devletimizin bize önerdiği şekilde lütfen evlerimizde kalalım, sağlıklı yarınlara hep birlikte koşalım' diye konuştu.

SÜLEYMAN KARADENİZ ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYALIM

Milli güreşçi Süleyman Karadeniz, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlere uyulması çağrısı yaparak, 'Dünya genelinde yayılan koronavirüs son zamanlarda ülkemizde görülmeye başlamıştır. Devletimiz ve Sağlık Bakanlığımız gerekli tedbirleri ve önlemleri almıştır. Bizlere de bazı tedbirler ve önlemler almak düşmektedir. Bu süreçte evimizde kalmalıyız ve zorunlu kalmadıkça dışarı çıkmamaya özen göstermeliyiz. Evimizde kaldığımız sürece elimizde bulunan imkanlar dahilinde sporumuzu yapmalıyız. Bu zorlu süreci ülkece el ele verip atlatacağız inşallah' ifadelerini kullandı.