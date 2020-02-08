Spor milli karateci müşerref özdemir'den avrupa şampiyonluğu - Son Dakika
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Spor milli karateci müşerref özdemir'den avrupa şampiyonluğu

17 dakika önce

SPOR Milli karateci Müşerref Özdemir'den Avrupa şampiyonluğuLevent YENİGÜN / KEMER-ANTALYA,(DHA)- Antalya'nın Kemer ilçesinde ikamet eden dünya şampiyonu milli sporcu Müşerref Özdemir (16), Macaristan'ın Budapeşte şehrinde düzenlenen Ümit Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda...

SPOR Milli karateci Müşerref Özdemir'den Avrupa şampiyonluğu

Levent YENİGÜN/ KEMER-ANTALYA,(DHA)- Antalya'nın Kemer ilçesinde ikamet eden dünya şampiyonu milli sporcu Müşerref Özdemir (16), Macaristan'ın Budapeşte şehrinde düzenlenen Ümit Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, Avrupa şampiyonu unvanını da elde etti.

Milli karateci Müşerref Aydemir, 2019 yılında 11'inci Ümit Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası kumite kategorisinde, 47 kiloda altın madalyanın sahibi olmuştu. 16 yaşındaki milli karateci, dün de mücadele ettiği Ümit Genç ve U21 Avrupa Karate Şampiyonası'nda aynı kategoride altın madalya kazanmayı başardı.

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Müşerref'in gelecek de daha büyük başarılar yakalayacağını belirten babası Tahsin Özdemir, "Kızımın bu başarısı bizleri sevindirirken, mücadele sonunda şanlı Türk bayrağımızı göndere çektirmesi beni, tüm ailemi ve yüce Türk milletimizi gururlandırdı. Kızım kendisini bu işe adadı ve daha birçok başarıya da imza atacağına eminim. Kendisinin 20 Şubat'ta doğum günü ve kendisine de böyle büyük bir doğum günü hediyesi vermiş oldu? diye konuştu.

Müşerref Özdemir, geçen yıl kasım ayında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamalarda, dünya şampiyonasında altın madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadığını ve zirvedeki yerini korumak istediğini söylemişti.

Spor milli karateci müşerref özdemir'den avrupa şampiyonluğu

Ümit Genç, Avrupa, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:27 Kaynak: DHA
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