Spor milli karateciler yurda döndü - Son Dakika
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Spor milli karateciler yurda döndü

19 dakika önce

SPOR Milli karateciler yurda döndüİbrahim YILDIZ - Karate 1 A Serisi Santiago ayağında mücadele eden ve 12 madalya kazanan Karate Milli Takımı, yurda döndü.

SPOR Milli karateciler yurda döndü

İbrahim YILDIZ - Karate 1 A Serisi Santiago ayağında mücadele eden ve 12 madalya kazanan Karate Milli Takımı, yurda döndü.

10-12 Ocak tarihlerinde Şili'nin Santiago kentinde düzenlenen Karate 1 A Serisi'nde mücadele eden ve 4 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya olmak üzere toplamda 12 madalya kazanan milli karateci ve antrenörler, İstanbul'a geldi. Saat 18.30'da İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafileyi federasyon yetkilileri karşıladı.

2020'de 3 etap üzerinden yapılacak serinin diğer ayakları İstanbul ve Durban'da yapılacak. Bu seriler, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı verecek.

Spor milli karateciler yurda döndü

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:26 Kaynak: DHA
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