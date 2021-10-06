SPOR Milli kick boksçular Hayriye ve Kumsal, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika

Milli kick boksçular Hayriye ve Kumsal, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)- MİLLİ kick boksçular Hayriye Türksoy Hançer (24) ve Kumsal Kayra Kutlu (22), 15-24 Ekim tarihleri arasında İtalya'nın Jesolo kentinde yapılacak olan Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği (WAKO) Dünya Şampiyonası'na Kayseri'de hazırlanıyor.

Milli sporcular, antrenör Esat Kaya yönetiminde, masa tenisi, refleks ve kondisyon çalışması yapıyor. Milli sporcular ayrıca, yüksek rakımlı Erciyes Dağı'nda koşu yaparak, kick boks çalışıyor. Çalışmaları hakkında açıklama yapan milli sporcu Hayriye Türksoy Hançer, "Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bir taraftan yüksek lisansa hazırlanırken diğer yandan İtalya'da yapılacak olan Dünya Kick Boks Şampiyonası'na hazırlandım. Hem akademik anlamda hem de sportif anlamda hazırlıklarımı devam ettirdim. Akademik olarak çalışmalarımın sonucunu aldım, şimdi çalışmalarımın sonucunu alma sırası Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda. Bu turnuvada da kürsünün en güzel yerini alacağımıza inanıyorum. Çünkü hocam Esat Kaya ile birlikte yoğun şekilde çalışıyoruz. Antrenmanlarımız diğer senelere nazaran daha mutlu geçiyor. 10 yılın birikimini bu Dünya Şampiyonası'nda göstereceğimize inanıyorum" diye konuştu.

KUMSAL KAYRA KUTLU: HEDEFİMİZ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Kumsal Kayra Kutlu ise, "Kick Boks Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Çalışmalarımız çok yoğun tempoda ilerledi. Sabah ve akşam antrenmanlarımız çok ağır geçti. Hedefimiz Dünya Şampiyonluğu. Yoğun temponun ardından hayalini kurduğumuz Dünya Şampiyonası'na gidebilmek ayrı bir gurur veriyor. Orada ülkemizi temsil etmek gurur vericiyken altın madalya ve kupa ile dönmek istiyoruz. İnşallah tüm dünyaya istiklal Marşımızı okutmak istiyoruz. Tek temennimiz bu. Milli takımda mücadele edecek arkadaşlarıma başarılar diliyorum. 2 Avrupa Kupası ve 7 Türkiye şampiyonluğum var, bunlara en yenisi ve en büyüğü olarak Dünya Şampiyonluğunu katmak istiyorum. Onun hayaliyle yaşıyoruz. Olacağına da inanıyorum, çünkü çok iyi bir şekilde hazırlandık" ifadelerini kullandı.