Son Dakika Haberleri: Spor Milli Satrançcı Emre Ev, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Spor Milli Satrançcı Emre Ev, Son Yolculuğuna Uğurlandı

53 dakika önce

Milli satrançcı Emre Ev, son yolculuğuna uğurlandıTolga YANIKKONYA, (DHA)-İSTANBUL'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Milli satranççı Emre Ev (28) memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Milli satrançcı Emre Ev, son yolculuğuna uğurlandı

Tolga YANIKKONYA, (DHA)-

İSTANBUL'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Milli satranççı Emre Ev (28) memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Konya Mevlana Engelliler Spor Kulübü sporcusu Emre Ev, dün sabah saatlerinde arkadaşı tarafından odasında haraketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri, yapılan müdahale sonrası Ev'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Milli sporcunun kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Emre Ev'in cenazesi ailesi tarafından teslim alınıp memleketi Konya'ya getirildi.

Milli satranççının cenazesi merkez Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki evlerinin yanında bulunan Çelebi Camiinde Cuma namasına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Yazır Mezarlığı'na defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:48 Kaynak: DHA

DHA, Kalp Krizi, Konya, Güncel
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