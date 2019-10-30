Son Dakika Haberleri: Spor milli savunma bakanlığı'ndan irfan can kahveci'ye destek
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Spor milli savunma bakanlığı'ndan irfan can kahveci'ye destek

1 saat önce

SPOR Milli Savunma Bakanlığı'ndan İrfan Can Kahveci'ye destekİSTANBUL, (DHA) - Milli Savunma Bakanlığı, asker selamı verdiği için UEFA'nın hakkında soruşturma başlattığı İrfan Can Kahveci'ye destek verdi.

SPOR Milli Savunma Bakanlığı'ndan İrfan Can Kahveci'ye destek

İSTANBUL, (DHA) - Milli Savunma Bakanlığı, asker selamı verdiği için UEFA'nın hakkında soruşturma başlattığı İrfan Can Kahveci'ye destek verdi.

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir'in evinde Wolfsberger'i 1-0 mağlup ettiği mücadelede galibiyet golünü atan ve golün ardından asker selamı veren İrfan Can Kahveci'ye bu hareketi dolayısıyla UEFA tarafından soruşturma başlatıldı. Kahveci için başlatılan bu soruşturmada, oyuncuya bir destek de Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, İrfan Can Kahveci kardeşimiz; Her şutun gol olsun, Mehmetçik'ten sana selam olsun! başlığıyla sosyal medyadan paylaştığı video ile oyuncuya destek oldu.

İrfan Can Kahveci, maçın ardından verdiği röportajda Umarım daha çok gol atar ve daha çok asker selamı veririm açıklamasında bulunarak attığı her golde asker selamı vereceğini dile getirmişti.

Spor milli savunma bakanlığı'ndan irfan can kahveci'ye destek

İrfan Can Kahveci, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:48 Kaynak: DHA
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