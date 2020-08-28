SPOR Milli Takımlara yeni sponsor - Son Dakika

SPOR Milli Takımlara yeni sponsor

Milli takımlara yeni sponsorTFF Başkanı Nihat Özdemir: Önümüzdeki üç ayı milli şölene çevireceğizMcDonald's Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar: Başarılara lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruzSerhan TÜRK/İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile hızlı servis restoran zinciri...

Milli takımlara yeni sponsor

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Önümüzdeki üç ayı milli şölene çevireceğiz

McDonald's Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar: Başarılara lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz

Serhan TÜRK/İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile hızlı servis restoran zinciri McDonald's Türkiye arasında tüm milli takımlarımızı kapsayan sponsorluk anlaşması imzalandı.

Riva'da düzenlenen imza törenine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, McDonald's Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, TFF 1'inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, Genel Sekreter Kadir Kardaş, A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ile milli takım futbolcuları ve iki kurumun üst düzey isimleri katıldı. Yapılan anlaşmayla McDonald's Türkiye, Milli Takımlar Lezzet Sponsoru oldu. 119'dan fazla ülkede, 34 binden fazla restoranında, 1.8 milyonu aşkın çalışanıyla, her gün 69 milyondan fazla kişiye hizmet veren hızlı servis restoran zinciri McDonald's, 2 yıllık anlaşma kapsamında önümüzdeki dönem birbirinden önemli organizasyonlarda, kritik karşılaşmalara çıkacak Milli Takımımız ve Kadın Milli Takımımız başta olmak üzere, tüm yaş gruplarında ülkemizi uluslararası alanda temsil edecek sporcularımızın yanında olacak.

TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR: ÖNÜMÜZDEKİ ÜÇ AYI MİLLİ ŞÖLENE ÇEVİRECEĞİZ

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, şunları söyledi:

"Hepimizin özlemini çektiği milli maçlarımız öncesinde, bugün milli takımlarımıza yeni bir sponsor daha kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Dünyanın en değerli markaları arasında yer alan, hızlı hizmet sektörünün öncü kuruluşlarından McDonald's, Kadın ve Erkek Milli Takımlarımızın sponsoru oluyor. Uluslararası alanda seçkin bir marka olan, uzun yıllar Dünya Kupası ve olimpiyatların en önemli destekçileri arasında yer alan McDonald's, şimdi milli takımlarımıza güç verecek. Kendilerine bu değerli iş birliği ve güvenleri için gönülden teşekkür ediyorum. İş birliğimiz, inanıyorum ki çok uzun soluklu olacak. Daima ilginin odağı olan milli takımlarımız, Avrupa Şampiyonası'na katılımımızla birlikte sponsorlar için bir cazibe alanına dönüştü. Son dönemlerde art arda yeni teklifler alıyoruz ve bu bizi çok mutlu ediyor. Bu tekliflerin, anlaşmaların kapılarını açan kazandığımız önemli başarılar oldu. Avrupa Şampiyonası elemelerinde A Milli Takımımız son dünya şampiyonunun olduğu grupta son maça bırakmadan finalleri garantiledi. Bunu sağlayan teknik direktörümüz Şenol Güneş ve oyuncularımız, bizleri daima gururlandırıyor. Onların asla pes etmeyen, mücadele gücü yüksek enerjileri, gençlerimize daima örnek oluyor. Kendilerini kutluyorum. Aynı şekilde Kadın Milli Takımımız da yeni bir sürece girdi ve onlar da örnek başarılara imza atacaklar. Kadınlarımıza çok değer veriyor ve onlara güveniyoruz. Her zaman onların destekçisi olacağız."

A Milli Takım'ın yoğun bir döneme gireceğini kaydeden Özdemir, "Değerli konuklarımız; önümüzde sponsorlarımızla birlikte geçireceğimiz 3 aylık çok yoğun bir süreç bulunuyor. A Milli Takımımız, eylül, ekim ve kasım aylarında, Uluslar Ligi'nde Macaristan, Sırbistan ve Rusya gibi köklü futbol ekolleri olan 3 takımla grup liderliği için mücadele edecek. Yine Avrupa'nın futboldaki güçlü ülkelerinden Almanya ile ekim ayında, Hırvatistan ile de kasım ayında özel maçlarımız var. İnşallah bu süreçte önemli galibiyetler alıp önümüzdeki üç ayı milli şölene çevireceğiz. A Milli Takımımıza ve yine eleme maçları oynayacak kadın millilerimize başarılar diliyorum. McDonalds'a bir kez daha teşekkür ediyor, bu anlaşmanın milli takımlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

MCDONALD'S TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ OĞUZ UÇANLAR: BAŞARILARA LEZZET KATMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ

McDonald's Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar ise "Önümüzde UEFA Uluslar Ligi, Dünya Kupası Elemeleri ve en önemlisi geçtiğimiz yıl oynamaya hak kazandığımız ancak pandemi nedeniyle ertelenen EURO 2020 var. Teknik direktörümüz Şenol Güneş başta olmak üzere, ülkemizi Avrupa'nın önemli liglerinde temsil eden genç ve yetenekli sporcularımıza olan sonsuz güvenimizi sponsorluğumuzla göstermek istedik. Ülkemiz futbolu adına özellikle milli takımlar düzeyinde çok özel bir döneme girdiğimizi gözlemliyoruz. Genç olmalarına rağmen, uluslararası deneyimi en yüksek kadrolarımızdan biri kuruldu. Milli takımımızın gelecek yıl mücadele edeceği üç ayrı organizasyonda başarıya ulaşacağına inansak da bu sponsorluğa sadece skor odaklı da yaklaşmıyoruz. Milli takımımız her yönüyle gençlerimize örnek olabilecek, çocuklarımızın hayallerine ulaşmaları yolunda rol model görevini yerine getirebilecek sporculardan oluşuyor. Ülkemiz sporunun ve sporcusunun gücünü dünyanın en önemli takımlarına karşı gösterecek bir takımın bu büyük serüveninin yanında olmaktan, başarılarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Anlaşma kapsamında kadın milli takımlarının da bulunmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Uçanlar, "Takım sporlarında ve bireysel branşlardaki kadın sporcularımızın başarılarına çok yakın bir gelecekte kadın futbol milli takımlarımızın da başarılarının ekleneceğine inancımız tam. McDonald's kadınların başarıya ulaşmak için her türlü yeteneğe ve bilgiye sahip olduğunu benimsemiş bir kurum. Bu yüzden üst yönetim ekibimizin yüzde 80'i kadın, restoran yönetim takımımızın yüzde 38,5'i de kadınlardan oluşuyor. Kadınların etkin olduğu tüm alanlarda sistemleşmenin ve başarının çok kısa sürede geleceğini öngörebiliyoruz. Kadın Milli Takımımızın da başarılarının her geçen gün, hızla artacağına inanıyoruz" dedi.

Oğuz Uçanlar, "Kurum olarak tüm bileşenleriyle kendisini her geçen gün daha da geliştirme hedefiyle yola çıkan milli takımlarımızın yanında yer almak küresel vizyonumuzla çok uyumlu" diyerek sözlerini tamamladı.

SPOR Milli Takımlara yeni sponsor

Nihat Özdemir, Türkiye, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 12:21 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Milli Takımlara yeni sponsor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 75 ilimizi sarı kodla uyardı Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 36 can kaybı, 1517 yeni vaka tespit edildi Tecavüz hikayesinin anlatıldığı çocuk kitabının yazarı Musa Dinç tutuklandı Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Dışişleri'nden Avrupa Birliği ve Merkel'in Doğu Akdeniz sözlerine sert yanıt: Haddinize değil Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar Çaykur Rizespor, Fransız golcü Loic Remy ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti Son Dakika: A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbıstan ile oynayacağı maçlar için aday kadrosu belirlendi ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
İki kardeş kestikleri ağacın altında kalırken, büyük kardeş hayatını kaybetti İki kardeş kestikleri ağacın altında kalırken, büyük kardeş hayatını kaybetti         
15:18
Liverpool Teknik Direktörü Klopp: Messi'yi alabilecek şansımız yok Liverpool Teknik Direktörü Klopp: Messi'yi alabilecek şansımız yok         
15:16
Selin Ciğerci'den Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap         
15:16
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi         
15:12
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur         
15:11
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada         
14:53
Yozgat'ta yaşayan genç, hatalı basım 100 ve 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı Yozgat'ta yaşayan genç, hatalı basım 100 ve 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı         
14:41
Beşiktaş, eski Galatasaraylı Badou Ndiaye'yi kadrosuna katıyor Beşiktaş, eski Galatasaraylı Badou Ndiaye'yi kadrosuna katıyor         
14:30
Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı         
14:27
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik         
14:11
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü         
14:09
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi         
14:06
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş         
14:01
Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli         
13:11
"Korona döneminin en başarılı belediye başkanları" anketinde zirvede AK Partili Rahmi Metin var         
12:35
Ebru Şallı'ya kocasının eski eşi Gonca Derin'den gönderme: Tatil pozlarını çocuğuna bağlamasın Ebru Şallı'ya kocasının eski eşi Gonca Derin'den gönderme: Tatil pozlarını çocuğuna bağlamasın         
12:10
Tezgahına el konulduğu için kendini yakan mısırcı kurtarılamadı Tezgahına el konulduğu için kendini yakan mısırcı kurtarılamadı         
12:00
Temizlikçi kılığında gelen soyguncuları cesur güvenlik görevlisi durdurdu Temizlikçi kılığında gelen soyguncuları cesur güvenlik görevlisi durdurdu         
11:32
Acun'un satın aldığı Fortuna Sittard, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi Acun'un satın aldığı Fortuna Sittard, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi         
11:32
Çobanlık yaparken üniversiteye hazırlanan Vanlı Muhammet, tıp fakültesini kazandı Çobanlık yaparken üniversiteye hazırlanan Vanlı Muhammet, tıp fakültesini kazandı         
11:25
Ankara karayolunda gerçekleşen feci kazada 4 kişi yaralandı Ankara karayolunda gerçekleşen feci kazada 4 kişi yaralandı         
11:15
Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli ekskavatöre yurt içi ve yurt dışından teklif yağıyor Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli ekskavatöre yurt içi ve yurt dışından teklif yağıyor         
09:59
Ölü bulunan adamı eniştesinin öldürdüğü ortaya çıktı Ölü bulunan adamı eniştesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
09:43
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı         
09:40
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı         
09:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest         
09:27
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı         
08:38
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı         
07:34
Hasımların kavgası kanlı bitti! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ambulansın içinde öldürüldü Hasımların kavgası kanlı bitti! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ambulansın içinde öldürüldü         
00:20
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı         
00:06
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu         
19:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2020 19:39:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Milli Takımlara yeni sponsor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei