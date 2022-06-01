Milli tekvandocu Nafia Kuş: Emeklerimin karşılığını aldığımı düşünüyorum - Son Dakika
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Milli tekvandocu Nafia Kuş: Emeklerimin karşılığını aldığımı düşünüyorum

01.06.2022 10:31

"Önümüzdeki turnuvalarda bu ivmeyi daha yukarılara çekerek ilerlemek istiyoruz""Bu madalya bizim gibi görünüyor ama asıl başarının kahramanları arkada" Mustafa AKIN - Ali DANAŞ / İSTANBUL, - Milli tekvandocu Nafia Kuş, "Çok mutluyum, emeklerimin karşılığını tam olarak değil ama...

"Önümüzdeki turnuvalarda bu ivmeyi daha yukarılara çekerek ilerlemek istiyoruz"

"Bu madalya bizim gibi görünüyor ama asıl başarının kahramanları arkada"

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Milli tekvandocu Nafia Kuş, "Çok mutluyum, emeklerimin karşılığını tam olarak değil ama aldığımı düşünüyorum" dedi.

Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 73 kiloda Avrupa üçüncüsü olan Nafia Kuş, bronz madalyanın sahibi oldu. Sezona güzel başladığını ifade eden İBB Spor Kulübü'nün milli tekvandocusu Nafia Kuş, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Ülkemize Avrupa üçüncülüğünü kazandırdım. Sezona çok güzel başlayıp girdiğim bütün turnuvalarda şampiyon oldum. Avrupa şampiyonasında ise ufak tefek hatalar yüzünden üçüncülük kazandım. Çok mutluyum, emeklerimin karşılığını tam olarak değil ama aldığımı düşünüyorum. Sezon çok yoğun bir şekilde geçiyor. Bundan sonra Akdeniz Oyunları, İslam Oyunları ve grand Prixler, dünya şampiyonası var. Ufak tefek hatalarımızı düzeltip yolumuza devam etmek istiyoruz. Avrupa şampiyonası geride kaldı, önümüzde çok güzel turnuvalar var. Onlarda ülkemize altın madalya kazandırıp İstiklal Marşımızı okutmak istiyoruz" diye konuştu. "ÖNÜMÜZDEKİ TURNUVALARDA BU İVMEYİ DAHA YUKARILARA ÇEKEREK İLERLEMEK İSTİYORUZ"Nafia Kuş, bu süreçte İBB Spor Kulübü'nün kendisine çok destek olduğunu dile getirerek, "Antrenmanlarımı burada devam ettiriyorum antrenörüm Ali Özen eşliğinde. Güzel bir hazırlık süreci yakaladık inşallah önümüzdeki turnuvalarda bu ivmeyi daha yukarılara çekerek ilerlemek istiyoruz" şeklinde konuştu."BU MADALYA BİZİM GİBİ GÖRÜNÜYOR AMA ASIL BAŞARININ KAHRAMANLARI ARKADA"

"Bizim gizli kahramanlarımız arkada" diyen milli tekvandocu, "İBB Spor Kulübü antrenörlerini, yöneticilerinin bizlere verdikleri destekler için çok teşekkür ederiz. Bu madalya bizim gibi görünüyor ama asıl başarının kahramanları arkada. İBB Spor Kulübü çok güçlü bir kulüp, zaten bunu da aldığımız madalyalar ile gösteriyoruz" dedi.

Milli tekvandocu Nafia Kuş: Emeklerimin karşılığını aldığımı düşünüyorum
Milli tekvandocu Nafia Kuş: Emeklerimin karşılığını aldığımı düşünüyorum
Milli tekvandocu Nafia Kuş: Emeklerimin karşılığını aldığımı düşünüyorum
Milli tekvandocu Nafia Kuş: Emeklerimin karşılığını aldığımı düşünüyorum
Milli tekvandocu Nafia Kuş: Emeklerimin karşılığını aldığımı düşünüyorum
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Kaynak: DHA

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