Spor milli voleybolcu meryem boz'un balmumu heykeli yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor milli voleybolcu meryem boz'un balmumu heykeli yapılacak - Son Dakika

Spor milli voleybolcu meryem boz'un balmumu heykeli yapılacak

6 saat önce

Milli voleybolcu Meryem Boz'un balmumu heykeli yapılacakESKİŞEHİR,(DHA)-A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın skorer oyuncularından Meryem Boz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile her gün binlerce misafirin ziyaret ettiği Balmumu Müzesi'nde bir araya geldi.

Milli voleybolcu Meryem Boz'un balmumu heykeli yapılacak

ESKİŞEHİR,(DHA)-

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın skorer oyuncularından Meryem Boz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile her gün binlerce misafirin ziyaret ettiği Balmumu Müzesi'nde bir araya geldi. Büyükerşen, Meryem Boz'un maskının alındığını ve en kısa sürede kendisinin heykelinin de müzedeki yerini alacağını söyledi.

Eskişehir DSİ Bentspor altyapısından yetişen ve Ay-Yıldızlı forma altında başarılı bir performans sergileyerek yarı finaldeki Polonya maçında gösterdiği başarılı oyun ile Türk Milli Voleybol Takımı'nı finale taşıyan Meryem Boz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile her gün binlerce misafirin ziyaret ettiği Balmumu Müzesi'nde bir araya geldi. Boz, memleketi olan Eskişehir balmumu müzesini gezerek özellikle Atatürk heykellerinin çok başarılı olduğunu söyledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile bir araya gelen Boz'un ölçüleri ve yüz maskı alındı. Meryem Boz'un Eskişehir'in ve Türkiye'nin önemli bir değeri olduğunu belirten Başkan Büyükerşen, kendisinin maskının alındığını ve en kısa sürede kendisinin heykelinin de müzedeki yerini alacağını ifade ederek, '2020 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol takımından büyük zaferler bekliyoruz. Bu zafere Meryem Boz'un da büyük katkısı olacağına inanıyorum. Meryem kızımız, Eskişehir'in yetiştirdiği başarılı sporculardan birisi. Şampiyon olarak bizlere büyük bir gurur yaşattıkları turnuvanın da en değerli oyuncusu seçildi. Hem kendisine hem tüm takım arkadaşlarına bizlere yaşattıkları büyük gurur dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Eskişehirliler olarak onu izlemekten büyük keyif alıyor ve başarıları ile gurur duyuyoruz. Meryem'in balmumu heykeli en kısa zamanda müzede yerini alacak' dedi.

Müzeye hayran kaldığını ifade eden Meryem Boz ise kendi heykelinin de müzede yer alacak olmasından dolayı büyük gurur duyduğunu ifade etti.

Spor milli voleybolcu meryem boz'un balmumu heykeli yapılacak

Eskişehir, Meryem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:06 Kaynak: DHA
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