SPOR Milliler, basına kapalı çalıştı - Son Dakika

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A Milli Futbol Takımı, Letonya karşılaşması öncesinde Riga'daki Skonto Stadyumu'nda basına kapalı bir antrenman yaptı.

Teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde saat 12.00'de gerçekleştirilen idmanda, sekize üç pas ve duran top çalışmaları yapıldı. Antrenmanı TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Altıntop, İsmail Erdem, Nuri Akın ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da takip etti.

Takımın antrenman sahasına hareketi öncesinde maç için Litvanya'dan Letonya'ya gelen taraftarlar; millilere destek verip, Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun ile fotoğraf çektirdi.

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