Spor milyonların takip ettiği 5 yaşındaki fenomen yetenek arat, futboldaki hünerlerini türkiye'de...
32 dakika önce
SPOR Milyonların takip ettiği 5 yaşındaki fenomen yetenek Arat, futboldaki hünerlerini Türkiye'de sergiledi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:48 Kaynak: DHA
SPOR Milyonların takip ettiği 5 yaşındaki fenomen yetenek Arat, futboldaki hünerlerini Türkiye'de sergiledi
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