Son Dakika Haberleri: Spor milyonların takip ettiği 5 yaşındaki fenomen yetenek arat, futboldaki hünerlerini türkiye'de...
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Spor milyonların takip ettiği 5 yaşındaki fenomen yetenek arat, futboldaki hünerlerini türkiye'de...

32 dakika önce

SPOR Milyonların takip ettiği 5 yaşındaki fenomen yetenek Arat, futboldaki hünerlerini Türkiye'de sergiledi.

SPOR Milyonların takip ettiği 5 yaşındaki fenomen yetenek Arat, futboldaki hünerlerini Türkiye'de sergiledi

Spor milyonların takip ettiği 5 yaşındaki fenomen yetenek arat, futboldaki hünerlerini türkiye'de...

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:48 Kaynak: DHA
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