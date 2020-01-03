Spor minik sudenaz, kayserispor'un hiçbir maçını kaçırmıyor - Son Dakika
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Spor minik sudenaz, kayserispor'un hiçbir maçını kaçırmıyor

7 saat önce

SPOR Minik Sudenaz, Kayserispor'un hiçbir maçını kaçırmıyorİlyas KAPLANKAYSERİ, (DHA)-İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı Sudenaz Çınar (10), son 3 senedir sarı-kırmızılı ekibin hiçbir iç saha maçını kaçırmıyor.

SPOR Minik Sudenaz, Kayserispor'un hiçbir maçını kaçırmıyor

İlyas KAPLANKAYSERİ, (DHA)-

İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı Sudenaz Çınar (10), son 3 senedir sarı-kırmızılı ekibin hiçbir iç saha maçını kaçırmıyor. Kapalıkale Taraftar Grubu Bünyesindeki Kaos Tayfa'nın mensubu Sundenaz'a tribün arkadaşları, 'Kaos'un Prensesi' diye sesleniyor.

Kayseri'de ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Sudenaz Çınar, metal aksesuar tasarımı yapan babası Gökhan Çınar'dan aldığı Kayserispor aşkıyla, 3 senedir takımının tüm iç saha maçlarını tribünden izliyor. Sudenaz'a zaman zaman kardeşi Sümeyye (8) de eşlik ediyor. Fırsat buldukça deplasman maçlarına da gittiğini belirten Sudenaz Çınar, en son Gaziantep Futbol Kulübü ile oynadıkları deplasmanda tribünde olduğunu söyledi.

BANA 'KAOSUN PRENSESİ SUDENAZ' DİYORLAR

Tribün sevgisini, babası ve tribündeki ağabeylerinden aldığını söyleyen Sudenaz, Babam maçlara gidiyordu, bende gitmek istedim beraber gitmeye başladık. Maçlara gittikçe besteleri öğrendim. Kayserispor galip geldiği zaman çok mutlu oluyorum. Yenildiği zaman üzülüyorum. Küme düşecekmişiz gibi üzülüyorum, ama düşmeyeceğiz. Kapalıkale Grubu'ndan Kaos Tayfa'da bulunduğum için taraftar grubu lideri Ahmet Dirgenali bana 'Kaos'un Prensesi' adını taktı. benimde hoşuma gitti. Tribünde kavga olmadığı zaman çok güzel oluyor. Kavga olduğu zaman hiç güzel olmuyor. Lütfen kavga etmesinler dedi.

Sudenaz ayrıca, kulübün kadın Başkanı Berna Gözbaşı'nı da çok sevdiğini belirtti.

Spor minik sudenaz, kayserispor'un hiçbir maçını kaçırmıyor

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Çınar, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:56 Kaynak: DHA
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