Son Dakika Haberleri: SPOR Miniklerin judo heyecanı İzmir'de başladı

SPOR Miniklerin judo heyecanı İzmir'de başladı

5 saat önce

Miniklerin judo heyecanı İzmir'de başladıOnur ATIŞ İZMİR, (DHA)TÜRKİYE Judo Federasyonu tarafından organize edilen Minikler Judo Şampiyonası heyecanı İzmir'de başladı.

Miniklerin judo heyecanı İzmir'de başladı
Onur ATIŞ İZMİR, (DHA)
TÜRKİYE Judo Federasyonu tarafından organize edilen Minikler Judo Şampiyonası heyecanı İzmir'de başladı. Celal Atik Spor Salonu'nda yapılan organizasyona 67 ilden 1550 sporcu katılırken, 70 hakem, 190 antrenör ve 125 idareci de aktif olarak görev aldı. Turnuvaya Manisa 65, İzmir ve Ankara 61 sporcu gönderdi. Judo Milli Takımlar Teknik Direktörü Haldun Efemgil 11-12 yaş arası çocukların katıldığı müsabakaların oldukça heyecanlı geçtiğini söyledi.
Bu organizasyonda birçok önemli sporcuyu keşfedeceklerini anlatan Efemgil, İzmir'e gelen çocuklarımız hepsi elemelerden geçti. 2032 yılında yapılacak olimpiyatlarda miniklerimiz ülkemizi temsil edecek. 67 ilden oldukça fazla bir katılım söz konusu. Judo ülkemizde oldukça seviliyor. Eğitimi ve felsefesiyle güzel bir branş. Türkiye'de yaklaşık 400 kulübümüz var. İlgiden memnunuz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bu spora yönelimlerini sağlıyoruz diye konuştu.
SPOR Miniklerin judo heyecanı İzmir'de başladı
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:54 Kaynak: DHA
DHA, Türkiye, İzmir, Güncel
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