Spor mizgin ay'dan gümüş madalya - Son Dakika

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Spor mizgin ay'dan gümüş madalya

6 saat önce

SPOR Mizgin Ay'dan gümüş madalyaMizgin Ay: Bu yıl olimpiyatlara gitmek için elimizden geleni yapıyoruzSezer AFŞAR - Kaan ÜLKER / İSTANBUL, (DHA) - 25'inci Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 60 metrede milli atlet Mizgin Ay, 7.38'lik derecesi ile gümüş madalya kazandı.

SPOR Mizgin Ay'dan gümüş madalya

Mizgin Ay: Bu yıl olimpiyatlara gitmek için elimizden geleni yapıyoruz

Sezer AFŞAR - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, (DHA) - 25'inci Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 60 metrede milli atlet Mizgin Ay, 7.38'lik derecesi ile gümüş madalya kazandı. Ay, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Bu yıl olimpiyatlara gitmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen 25'inci Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Mizgin Ay, 60 metrede piste çıktı. Eleme turunda serisini 1'inci bitiren Ay, 7 atletin mücadele ettiği final yarışında ise 7.38'lik derecesi ile 2'nci olarak gümüş madalyada kaldı. İsrail'den Diana Vaisman 7.36'lık derecesiyle 1'inci olurken, Sırbistan'dan Milana Tirnanic 7.40 koşarak bronz madalya elde etti.

MİZGİN AY: BU YIL OLİMPİYATLARA GİTMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ

Zorlu yarış sonrası Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Mizgin Ay, istediği sonucu alamadığını dile getirerek, "Şampiyonluk istiyordum. Biz hedefimizi olimpiyatlara göre hazırladık. Bu yıl olimpiyatlara gitmek için elimizden geleni yapıyoruz. 15 gün önce Türkiye Şampiyonası'nda 7,32'lik bir derece koştum. Yarışma bittikten sonra, artık salon sezonu bizim için çok önemli olmadığından, Dünya Şampiyonası iptal edildi Çin'deki. O yüzden 15 gün içinde olimpiyata yöneldik. Bizim için yine de ideal bir derece oldu bugün" diye konuştu.

"KAMPLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Derecelerinin çok iyi ilerlediğini vurgulayan genç sporcu, "Kış sezonundayız, daha hızlanma evresine geçmedik, daha dayanıklılık kısmındayız. Antrenörüm çok iyi bir şekilde antrenmanlarımı yaptırıyor. Federasyon başkanımın ve Fenerbahçe Kulübü'nün de desteğiyle kamplarımızı sürdürüyoruz. Haziran ayında son kota yarışları var, orada güzel dereceler alacağımıza inanıyorum. Olimpiyat yolunda iyi gidiyoruz" açıklamasında bulundu.

Spor mizgin ay'dan gümüş madalya

Bora Füzesi, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:02 Kaynak: DHA
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