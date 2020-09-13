SPOR MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından -2 - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Fuat Çapa Maalesef rakibin yapmış olduğu hamleler daha verimli çıktı

Alternatif olacak Türk futbolcusu bulmak çok zor

Bu sezon herkesin beklentisinin üzerinde bir yerde ligi bitireceğiz

Mehmet Özdilek Son derece mutluyuz

Oltan'ın iki yan topa vurduğu kafa vuruşlarıyla hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

Rashad Muhammed oynadığı sürede iyi işler yaptı

ERCAN ATA ANKARA,(DHA) -

Süper Lig'in ilk haftasında MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, Ligin ilk karşılaşması bizim için önemliydi. Galibiyetle başlamak istiyorduk. Eksik olan bölgelerimizi biliyorduk. Karşılaşmaya gayet iyi başladık. İlk 10-15 dakikadan sonra biraz daha uzun top oynamaya başladık ve bu bizim istediğimiz değildi. Orta sahada kontrolü almak istedik ama maalesef bunu zaman zaman gerçekleştirebildik. Buna rağmen 65 dakikalık kısımda 3-4 net pozisyon bulduk, onların da bir topu direkten döndü. Golü bulduktan sonra 2-0'ı buluruz dedik, buna yönelik hamleler de yaptık. Maalesef rakibin yapmış olduğu hamleler daha verimli çıktı. Oltan'ın ceza sahası içinde yan toplarda etkili olduğunu söyledik ama saha içinde uygulayamadık. Sonuç olarak gerçekten üzücü. Yeni gelen arkadaşlarımızı da bugün görme fırsatımız oldu. Onların neler katacağını net bir şekilde gördük dedi.

ALTERNATİF OLACAK TÜRK FUTBOLCUSU BULMAK ÇOK ZOR

Fuat Çapa, rakibin alışık olduğu 11'le sahada olduğunu ve bu sebeple pozisyon alışlarının kendilerinden iyi olduğunu kaydederek şunları dile getirdi Eksik bölgelerimizi biliyorduk. Net bir şekilde ortaya çıktı. Günümüz futbolunda orta sahada hakim olamazsanız kazanmanız çok zor. Defansınıza çok yük biniyor. Biz de bunu yaşadık. Orta saha oynamayan oyuncularla oynadık. Yönetimimiz zaten gerekli çalışmaları yapıyor, bu bir sitem değil. Türk-yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili çok fazla tartışma vardı. Her kulüp Türk futbolcu arıyor. Gerçekten alternatif olacak Türk futbolcusu bulmak çok zor. Gelecek yıllarda da gözden geçirmek lazım. Türk futbolcularının gelişmesini istiyorsak ona göre çalışma yapmamız lazım. Kısıtlamayla bu işin olmadığını diğer ülkeler gösterdi diye konuştu.

BU SEZON HERKESİN BEKLENTİSİNİN ÜZERİNDE BİR YERDE LİGİ BİTİRECEĞİZ

Çapa, haftaya bay geçeceklerini dile getirerek, Yeni geleceklerle birlikte daha iyi bir görüntümüz olacak. Kimse endişe emtesin net ve açık söylüyorum biz bu sezon herkesin beklentisinin üzerinde bir yerde ligi bitireceğiz. Doğru oynayarak bitireceğiz. Bugünkü oyun bizim oyunumuz değil. Geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nün oynadığı oyun da bizim istediğimiz oyun değil. Bozmayı düşünerek maç kazanamazsınız. Geçtiğimiz yılların alışkanlığı var. Uzun yıllar sonra oyunu böyle oynamaya çalışan bir futbolcu grubu var. Kimse endişe etmesin ifadelerini kullandı.

MEHMET ÖZDİLEK SON DERECE MUTLUYUZ

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, mücadeleden galip ayrıldıkları için son derece mutlu olduklarını ifade ederek, Çok eksikle buraya geldik. Rakibi çok tanımıyoruz, yeni hocası var ve yeni oyunculardan kurulu. Bu yüzden biraz durgun başladık. 25-30'dan sonra ağırlığımız hissettirdik. Kaçırdığımız pozisyonlar var. Özellikle ilk 30 dakikada kalecimiz müthiş iki kurtarışı var. Bu da oyunun bizim lehimize dönmesinindeki en etkili olaylardan biriydi dedi.

OLTAN'IN İKİ YAN TOPA VURDUĞU KAFA VURUŞLARIYLA HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK

İkinci yarının başında goller kaçırdıklarını dile getiren Mehmet Özdilek, Rakip 10 dakikalık baskıyla golü buldu. Golden sonra pes etmedik, devam ettik. Golü bulduk, iptal edildi. Daha sonra fiziksel anlamda biraz daha gücümüzü hissettirdik. Daha çok isteyen takım olarak golü bulduk. Oyunun gidişatı ve rakibin duruşu ikinci ikinci golü bulacağımızı hissettirdi. Oltan'ın iki yan topa vurduğu kafa vuruşlarıyla hak ettiğimiz bir galibiyet aldık diye konuştu.

RASHAD MUHAMMED OYNADIĞI SÜREDE İYİ İŞLER YAPTI

Rashad Muhammed'in oynadığı sürede iyi işler yaptığını kaydeden Özdilek, Golü de bulabilirdi ama sakatlandı. Hiçbir oyuncumuzun sakatlanmasını istemem. Zaten 8 sakat ve hasta oyuncumuz var. Oltan da bizimle 1 haftadır çalışıyor, öncesinde o da hastaydı. Girdikten sonra iştahıyla, coşkusuyla ve araştırmasıyla iki gol buldu. Futbolda, 'Başlayan 11 değil, bitiren 11 maçı kazanır' sözü vardır. Bu yüzden bütün oyuncularımızın hazır olması gerekir şeklinde konuştu.