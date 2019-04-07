Spor MKE Ankaragücü
- Fenerbahçe
maçının ardından
Nesrin AYDIN ANKARA (DHA
) - Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan
ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal
basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Maçın sonucu için üzgün olduğunu ancak 1 puanın da iyi olduğunu ifade eden MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Üzgünüm. Kazanacağımız bir maçı 1 puan ile almış gibi görünüyoruz. İyi bir maç oynadık, Fenerbahçe de iyi oynadı. Kazanabilirdik, ilk yarı birçok pozisyonumuz var. Maçın son 15 dakikalık bölümünde güzel mücadele oldu. Fenerbahçe'nin iyi ayakları olduğunu biliyoruz. Hasan Ali
'nin gollerini göstermiştik futbolcularımıza, iki beklerinin nasıl çıktığını biliyorduk. Bir türlü onu engelleyemedik. Buna rağmen alınan puan iyi diye düşünüyorum diye konuştu.
KAPLAN HAKEM İYİ MAÇ YÖNETTİ
Son dakikalarda çıkan kargaşada hakemin kararlarının doğru olduğunu ifade eden Kaplan, Biz Boyd'u bugün 40 derecelik ateşle oynattık. Boyd'un oynanama durumu vardı. Bugün sen 2 gol atarsın maçı kazanırsın diye konuştum, o da oynadı. Fedakarlık yaptı oynadı, hem de gol attı. Ben pozisyonu net gördüm hakemin verdiği kararlar doğru, Harun'u da atabilirdi diye düşünüyorduk ama VAR'a gitti baktı. Hakemin kararları doğru. Kargaşada iki oyuncumuzu da kaybettik Orgill, Hector'u. İyi bir ekip olduk çalışkan ve düzgün bir oyuncu grubumuz var. Saha içerisinde antrenman durumumuzda iyi. Hector, Orgill yok ama başka arkadaşlarımız var, onları oynatırız. Hakeme teşekkür ederiz, iyi bir maç yönetti dedi.
TAKIMI BU LİGDE TUTMAK İSTİYORUZ
Öncelikli hedeflerinin takımı ligde tutmak olduğunu ifade eden Mustafa Kaplan, İyi bir Altay
vardı sahada, yaptığı kurtartışlarla. Ülke futbolu ve Ankaragücü için önemli bir kaleci diye düşünüyorum. Ersun hoca buraya kazanmaya gelmiş, onların kadrosuna baktığımızda kazanmak için oynadılar. Fenerbahçe 4 transfer yaptı biz 12, onların da 32 puanı var bizim de 32 puanımız var. Biz doğruları yaptık. Takımı bu ligde tutmak istiyoruz. Çok sıkıntılar atlatmış bir camia, hedefimiz ligde kalıp önümüzdeki mücadelelere bakmak. Önce bu sezonu kurtaralım şeklinde konuştu.
YANAL GOL ATMA KONUSUNDA BECERİKLİ DEĞİLİZ
Gol atma konusunda becerikli olmadıklarını ifade eden Ersun Yanal ise Futbolu sonuçlandıran gol bugün bizde oyun becerisinin üstüne golü ilave edemedik. Özellikle defansif konsantrayonumuzun dağıldı, defansif konsantrasyonumuz dağıldıkça da sonuca gitmekte zorlandığımız bir maç oldu. Gol üretmek konusunda çok becerikli değiliz. Oyun oynama becerisini gösterdiler gol becerisini göstermediler. Kısır bir şekilde 1'er puanla yetindik. bizim oyuncumuz için de son dakikalarda meydana gelen kartla ilgili oyuncularımızı eleştiriyorum bunun cezasını çekeceklerdir. Bu sonucu alıyorsanız bunu ciddi değerlendirmeniz gerekiyor ama Fenerbahçe sonuçlardan çok daha ciddi büyüklüğe sahip. Sonucu bulamadık ama Fenerbahçe gibi oynamaya devam edeceğiz şeklinde konuştu.
Gelecek hafta Galatasaray
ile oynayacakları derbi ile ilgili gelen soruyu cevaplayan Yanal, Kadıköy
'deki derbiler bizim bayramımız gibi geçiyor. Çok farklı bir ambiyans olacaktır. İnşallah sahada başarılı oluruz ifadelerini kullandı.