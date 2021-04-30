SPOR MKE Ankaragücü - Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika

SPOR MKE Ankaragücü - Gaziantep FK maçının ardından

30.04.2021 10:42

Gaziantep FK maçının ardındanHikmet Karaman: Bu takım ligde kalacaktır"4 maç kaldı, 2 maç alan kalır"Ricardo Sa Pinto: Bugün kazanmak zorundaydıkERCAN ATA / ANKARA,(DHA) - Süper Lig'in 38'inci haftasında MKE Ankaragücü sahasında Gaziantep FK'ya 1-0 mağlup oldu.

Gaziantep FK maçının ardından

Hikmet Karaman: Bu takım ligde kalacaktır

"4 maç kaldı, 2 maç alan kalır"

Ricardo Sa Pinto: Bugün kazanmak zorundaydık

ERCAN ATA/ ANKARA,(DHA) - Süper Lig'in 38'inci haftasında MKE Ankaragücü sahasında Gaziantep FK'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Önemli eksikleri olduğunu belirten Hikmet Karaman, "Hafta içi çalışmalarında hücumda neler yapacağımızı düşündük. Oyunun 90 dakikasının geneline baktığımızda rakip ceza sahasında 9-10 tane aksiyonumuz var. Bunların 3-4 pozisyon olması gereken aksiyonlardı. Mağlubiyeti hak etmeyen bir oyun oynadık. Yenilmemiz gereken bir maç ama elimizdeki kadroyla maksimumun üzerine çıktık. Korneri atarken golü yedik. Futbol hata oyunu. Basit bir hata yaptık. 1 puan cebimizde derken onu da kaybettik ama önümüzde 4 maç var. 1 puan önde avantajlıyız" ifadelerini kullandı.

"BU TAKIM LİGDE KALACAKTIR"

Başakşehir ile oynayacakları maçı kaybetmeden dönmeleri gerektiğini ifade eden Karaman, "Cezası biten oyuncularımız var. Sakatlığı düzelen oyuncular da var. Bu takım ligde kalacaktır. Bu gücümüz, oyunumuz var. Taraftarlarımız belki kızabilirler ama biz umutluyuz. Önümüzde bunu lehimize çevirecek 4 maç var. Başakşehir maçına ekip olarak, camia olarak odaklanacağız. Oradan 3 puanı alıp ya da kaybetmeden dönmeliyiz. Mağlubiyet hakkımızı kaybettik." ifadelerini kullandı.

"4 MAÇ KALDI, 2 MAÇ ALAN KALIR"

42 puanın ligde kalma adına riskli olabileceğini söyleyen Karaman, "42 puan belki risk olabilir. Bugün bir puan alsak 39'du ve bir galibiyet yetebilirdi. Hedef puanım 42'ydi. Alttakilerin kazanmasıyla bir takım şeyler değişebiliyor. 4 maç kaldı, 2 maç alan kalır. 1 galibiyet 1 beraberlik de yetebilir. Bugün lig bitse ligde kalmıştık. Biz Ankaragücüyüz. Oyuncularımızı başkanımızla medyadaki arkadaşlarımızla buraya kadar getirdik. Direksiyonda biz otuyoruz" şeklinde konuştu.

"ELEŞTİRİLECEK BİR MÜCADELEMİZ YOK"

Eksiklere rağmen her şeyi yaptıklarını dile getiren Karaman, konuşmasını şöyle noktaladı:

"Şampiyonluğa oynayacak ve küme düşecek takımlar devre arasında nokta transfer yapmak zorunda. Eğer yapamazlarsa problemler başlıyor. Bunun da birçok faktörü var. Bunun yeri burası değil. Sezon bittiğinde konuşacağız. Ankaragücü olarak bu işe baş koyduk. Bugün eleştirilecek bir mücadelemiz yok. Bu kadar eksiğe rağmen her şeyini ortaya koyan bir oyuncu grubumuz vardı."

RİCARDO SA PİNTO: BUGÜN KAZANMAK ZORUNDAYDIK

Kazanmak zorunda oldukları bir maça çıktıklarını belirten Gaziantep Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, "Rakibimiz zor durumda ve puana ihtiyaçları vardı. Aldığımız 3 puanla ligi 5. sırada bitirme hedefiyle yarışta kaldık. Biz bugün kazanmak zorundaydık. Çok zorlu bir süreçten geçtik. Daha önceki maçlarda küçük detaylar hep bize karşıydı. Takımımız mental olarak çok güçlü ve bu maça çok iyi hazırlanmıştık. Kazanmak için çıktık ve 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz. MKE Ankaragücü'nü de tebrik ediyorum, çok mücadele ettiler. Bugün hem takımımızı, hem rakibimizi hem de hakemleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

SPOR MKE Ankaragücü - Gaziantep FK maçının ardından
SPOR MKE Ankaragücü - Gaziantep FK maçının ardından
SPOR MKE Ankaragücü - Gaziantep FK maçının ardından
SPOR MKE Ankaragücü - Gaziantep FK maçının ardından

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR MKE Ankaragücü - Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika


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