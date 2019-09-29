Spor mke ankaragücü - gençlerbirliği maçının ardından

Gençlerbirliği maçının ardından

MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Hayrettin Aksoy Bu maç bizim için dönüm noktasıydı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan Kaybettik, üzgünüz

Nesrin AYDIN YALDIZ - Haluk KARAASLAN ANKARA (DHA) - Süper Lig'in 6'ncı haftasında MKE Ankaragücü sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Hayrettin Aksoy ve Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Hayrettin Aksoy, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, 'Maça çok iyi başladığımızı söyleyemem ilk 10 dakika savunmada kaldık. Maçın konsantrasyonunda olur öyle şeyler. 10-15 dakikayı atlattıktan sonra, daha oturaklı hale geldik. Oyun hakimiyetini elimize geçirdik. Kendi hatamızdan dolayı Gençlerbirliği'nin pozisyonu da oldu. Ondan sonra 2'nci devre toparladık daha iyi duruma geldik. Pozisyonlarımız oldu ve öne geçtik. 2-1 olduktan sonra psikolojik olarak oyun bizi geriye itti, rakip takım daha istekli oynadı. Girdiğimiz pozisyonları atabilsek 3 olurdu, rahatlardık. Onlar da iyi mücadele etti. Bu maç bizim için dönüm noktasıydı. Geçen hafta da Fenerbahçe maçında iyi mücadele ettik. Kısıtlı kadromuzla antrenmanlarımızı yapıyoruz, ona rağmen bu çocuklar müthiş mücadele ettiler. Ben hepsine teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, hiçbir şey konuşmak istemediğini belirterek, 'Kaybettik üzgünüz, konuşacak bir şey yok. Kazanan takımı tebrik ederiz' dedi.