Son Dakika Haberleri: Spor mke ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul ertelendi
Son Dakika Güncel Spor mke ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul ertelendi

Spor mke ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul ertelendi

1 saat önce

MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul ertelendiErcan ATA - Nesrin AYDIN YALDIZ ANKARA, (DHA) - Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde bugün yapılması beklenen olağanüstü seçimli genel kurul yeterli çoğunluk sağlanamadığından dolayı ertelendi.

MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul ertelendi

Ercan ATA - Nesrin AYDIN YALDIZ ANKARA, (DHA) - Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde bugün yapılması beklenen olağanüstü seçimli genel kurul yeterli çoğunluk sağlanamadığından dolayı ertelendi.

Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde yapılması planlanan genel kurulda oturumun açılması için gereken yeterli delege sayısına ulaşılamadı. Ertelenen seçimli olağanüstü kongre, çoğunluğa bakılmaksızın 31 Ekim Perşembe günü aynı yerde gerçekleştirilecek.

MKE Ankaragücü Başkan Yardımcısı Metin Akyüz, yaptığı açıklamada, Bugün kongreyi yapmak için toplandık ama yeterli çoğunluğumuz olmadığı için genel kurulumuz 31 Ekim'e ertelenmiştir. Bizim tüzüğümüzde adaylarla ilgili şart belli, genel kurul yapıldığında divana sunulduğunda hep beraber göreceğiz. Açıklama yapan, aday olan arkadaşlarımız var. Ben hepsine başarılar diliyorum dedi.

Spor mke ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul ertelendi

MKE Ankaragücü, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:04 Kaynak: DHA
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