Spor moldova teknik direktörü semen altman basın toplantısında açıklamalarda bulundu
2 saat önce
SPOR Moldova Teknik Direktörü Semen Altman basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:35 Kaynak: DHA
SPOR Moldova Teknik Direktörü Semen Altman basın toplantısında açıklamalarda bulundu
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