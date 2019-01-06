Spor Muammer Yıldırım Hastaneye Kaldırıldı
20 dakika önce
Spor Muammer Yıldırım hastaneye kaldırıldıANTALYA (DHA) - Kayserispor ile Go Ahead arasında oynanan hazırlık maçında Muammer Zülfikar Yıldırım'ın dili boğazına kaçtı.
Spor Muammer Yıldırım hastaneye kaldırıldı
ANTALYA (DHA
) - Kayserispor
ile Go Ahead arasında oynanan hazırlık maçında Muammer Zülfikar Yıldırım'ın dili boğazına kaçtı. Antalya
'nın Belek
beldesinde hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'un Go Ahead ile karşılaştığı hazırlık müsabakasında maçı takip edenleri korkutan bir olay yaşandı.
Mücadelenin 2'nci yarısının ilk dakikalarında yere yığılan ve dili boğazına kaçan Kayserisporlu file bekçisi Muammer Zülfikar Yıldırım'a ilk müdahale sahada yapılırken, oyuncunun dili boğazından çıkartıldı. Muammer, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
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(Tür: Spor)
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:00 Kaynak: DHA
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