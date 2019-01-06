Son Dakika Haberleri: Spor Muammer Yıldırım Hastaneye Kaldırıldı

Spor Muammer Yıldırım Hastaneye Kaldırıldı

20 dakika önce

Spor Muammer Yıldırım hastaneye kaldırıldıANTALYA (DHA) - Kayserispor ile Go Ahead arasında oynanan hazırlık maçında Muammer Zülfikar Yıldırım'ın dili boğazına kaçtı.

Spor Muammer Yıldırım hastaneye kaldırıldı

ANTALYA (DHA) - Kayserispor ile Go Ahead arasında oynanan hazırlık maçında Muammer Zülfikar Yıldırım'ın dili boğazına kaçtı.

Antalya'nın Belek beldesinde hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'un Go Ahead ile karşılaştığı hazırlık müsabakasında maçı takip edenleri korkutan bir olay yaşandı.

Mücadelenin 2'nci yarısının ilk dakikalarında yere yığılan ve dili boğazına kaçan Kayserisporlu file bekçisi Muammer Zülfikar Yıldırım'a ilk müdahale sahada yapılırken, oyuncunun dili boğazından çıkartıldı. Muammer, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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(Tür: Spor)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:00 Kaynak: DHA

Antalya, DHA, Kayserispor, Güncel
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